コメダは10月16日、竹下製菓のチョコレートバーアイス「ブラックモンブラン」と、祇園辻利の「宇治抹茶」とコラボレーションした「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」(970円～1,030円/ミニサイズ 770円～830円)と「ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-」(790円～1,030円)を全国のコメダ珈琲店で発売する。

それぞれの魅力をひとつに集約した3社コラボ商品が誕生した。ブラックモンブランは佐賀県で誕生し、九州地方で絶大な人気を誇るチョコレートバーアイス。あっさりとしたバニラアイスにチョコレートとザックザク食感のクランチがコーティングされている。祇園辻利の抹茶は、厳選した茶葉を「合組(ブレンド)」技術で独自の味筋に仕上げており、抹茶本来の自然な濃緑色と旨味、豊かな薫香が特長となっている。

シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-は、あたたかいデニッシュに宇治抹茶クリームをサンド。ソフトクリームの上で固まるチョコソースのパリッと感と、クランチのザックザク食感で、ブラックモンブランの魅力を再現した。そこに宇治抹茶が加わることで、さらに奥深い風味をプラス。あたたかさと冷たさ、甘さとほろ苦さ、なめらかさとザックザク食感、すべてが一体となったシロノワール。

シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-は、パリッと食感のチョコソースと、ザックザク食感のクランチでブラックモンブランの魅力を再現したソフトクリーム。その下には、祇園辻利の宇治抹茶を使ったプリン。さらに、ココアバウムクーヘンと小倉あんを合わせた。チョコソースの甘みと宇治抹茶のほろ苦さが調和し、ひと口ごとに豊かな味わいを楽しめる一品。