伊藤久右衛門は9月19日より、伊藤久右衛門の実店舗にて、秋限定の抹茶パフェやスイーツの提供・販売を順次開始する。

「抹茶モンブランパフェ」(1,390円)は、絞り出したモンブランクリームの上に渋皮栗をあしらい、栗の甘露煮や白いメレンゲの焼き菓子を添えたパフェとなっている。グラスには抹茶ゼリーやロイヤルティーヌ、マロンアイスなどを重ねている。10月下旬まで提供予定。

「もみじ抹茶パフェ」(1,390円)は、抹茶餡の紅葉きんとんや紅葉ゼリー、さつまいもクリーム、渋皮栗をあしらったパフェで、11月上旬〜11月下旬の提供を予定している。深みを表現するために抹茶ゼリーやほうじ茶蜜も層にくわえている。

「源氏物語 栗の抹茶スイーツプレート」(1,690円)は、源氏物語「宇治十帖」をテーマに計8種のスイーツをあわせた特別プレート。スイーツは、渋皮栗を乗せた抹茶ロールケーキ、栗抹茶だいふく、宇治ほうじ茶チーズケーキ、宇治抹茶&ほうじ茶生チョコレート、宇治抹茶ミニパフェ、宇治抹茶&ぶどうアイス。11月下旬までの提供を予定している。

「抹茶パフェアイスバー もみじ」(740円)は、さつまいも味のチョコでコーティングしたアイスバーに、もみじゼリーや渋皮栗をトッピングした数量限定品となっている。

取扱い店舗は、商品によって異なる。