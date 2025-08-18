大島麻衣、全男性芸能人に注意喚起「特に『今日何の集まり?』って聞く女」「週刊誌に…」

タレントの大島麻衣が17日、ABEMA『チャンスの時間』(毎週日曜23:00～)に出演。「いつの時代もこういう女性には気をつけてね、という歌」を披露し、全男性芸能人に注意喚起した。

「女性の本音ラブソング～真夏の復活SP～」

番組では、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング～真夏の復活SP～」を開催。約1年半ぶりの開催となった今回は、“本音女王”として殿堂入りしている大島麻衣と、“元祖本音シンガー”こと若林亜希に加え、池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦。特別審査員にAMEMIYAを迎え、知られざる“女心”が込められた“本音ソング”を審査した。

大島は「いつの時代もこういう女性には気をつけてね、という歌」と前置きし、「トゥルース～真実～」と題した歌を披露。「やっぱ派手な子より地味な子が危ない 黒髪ロングでラーメンすすれない女 特に『今日何の集まり?』って聞く女 週刊誌に売る時言いやすいから聞いてるだけ」と、衝撃の内容をメロディにのせて熱唱し、千鳥を「怖っ!」と絶叫させた。

大島は「地味な子は紛れられる」「どこにでもいるけど、いつも覚えられてない子は気をつけたほうがいい」と、男性陣に注意喚起。さらに、“ラーメンをすすれない”というポイントについても「ぶりっこの一環。もしくは週刊誌側の人間だと音が入ってしまうので(すすれない)」と解説し、千鳥も「録音!?」と驚きを隠せなかった。

また、AMEMIYAから「『今日何の集まり?』っていつ聞いてくるの?」と質問されると、大島は「隣に座った女の子」「みんなに聞けばいいのに。隣でそっと聞いてくる人がいる」と回答。大島の説明に、心当たりがあるような表情をした千鳥は声をそろえて「はい」とうなずき、笑いを誘っていた。

