ABEMAのニュース番組『わたしとニュース～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』が11月4日にスタート

ABEMAのニュース番組『わたしとニュース～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』(毎週火曜〜金曜12:00〜)が4日にスタートする。

森川夕貴アナウンサー、復帰後初のレギュラー出演

『わたしとニュース ～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』は、政治や経済、日々の暮らしから家庭の悩みまで、“日常のモヤモヤ”を起点にニュースを掘り下げみんなで“自分ごと”にしながらニュースについて話す場を提供することを目指したニュース番組。番組開始の11月には、モヤモヤを晴らしていく「ハレバレンサー(MC)」としてSHELLY(5日)、関根麻里(12日)、くわばたりえ(19日)、白鳥久美子(28日)などさまざまな視点を持ったタレントや文化人が登場し、視聴者の方々と一緒に日常の“モヤモヤ”に向き合っていく。

番組の進行役としては、火曜日は本間智恵アナウンサー、水曜日と木曜日を徳永有美アナウンサー、金曜日は森川夕貴アナウンサーが担当。なお、2024年4月に休職とアメリカ・シアトルでの生活開始を報告していた森川アナウンサーは、産休・育休を経て、この番組が復帰後初のレギュラー出演となる。

進行役を担当するアナウンサーのコメントは以下の通り。

本間智恵アナウンサー

ニュースには興味がある。社会のこと、世界のこと、ちゃんと知っておきたい。自分の考えだって、もちろんある。でも、友達や家族とはなかなか話せない。自分が正しいのか自信がない。空気が重くなるのは避けたい。主張が強いと思われるかもしれない——。そんな声を、よく耳にします。でも、政治や経済の話題も、実は私たちの暮らしと地続きのもの。ニュースをもっと、世間話みたいに気軽に話せたらいいのに。そんな思いで、わたしもこの番組に向き合っています。ニュースが少しでも“自分ごと”に感じられる時間を、一緒に過ごせたらうれしいです。

徳永有美アナウンサー

私たちは日々、仕事や家事、育児などを必死にこなしながらニュースに触れ、自らの人生について考えます。でも、本当はもっと考えたいのです。私たちはもっと、私たちに寄り添った場所から見える景色を誰かと共有したいし、そこに多くのカラフルな意見があることを知りたいのです。あなたが、少しだけ自分本位にニュースを感じることができるように。知って、分かち合い、自分事として考えることができるように。皆さんの心のビタミンになるようなニュース番組を目指します。

森川夕貴アナウンサー

結婚、出産、育児、キャリア…。日々の暮らしの中で、立ち止まったり選択を迷ったり。一児の母となった今、また新たな壁にぶつかりながらも“新米ママ”として全力疾走の毎日です(多々失速)。そんな私ですが、今回、金曜日の放送を担当させていただくことになりました。視聴者のみなさまと一緒に、“明日を、今日よりちょっと心地よくするヒント”を探していけたら嬉しいです。

