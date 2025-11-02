KDDIは2025年11月、「au PAY(コード支払い)」の利用で30%のau PAY 残高を還元するキャンペーンや、最大40%割引クーポンの提供を岩手県・千葉県・東京都・長野県・岐阜県・愛知県の1都5県で実施する。

au PAY

岩手県野田村で最大25%還元

岩手県野田村では、2025年11月1日～11月30日まで、「行こう!買おう!野田村で最大25%が戻ってくるキャンペーン」を実施する。野田村内対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大25%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり2,000円相当、期間あたり5,000円相当となる。

千葉県茂原市で最大30%還元

千葉県茂原市では、2025年11月1日～11月30日まで「秋は茂原で買い尽くせ!!最大30%戻ってくる!秋のキャッシュレスキャンペーン」を実施する。茂原市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大30%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり3,000円相当、期間あたり5,000円相当となる。

千葉県佐倉市で最大10%還元

千葉県佐倉市では、2025年11月1日～11月30日まで「家計を応援! p(^▽^)q 佐倉市キャッシュレスで最大10%戻ってくるキャンペーン!」を実施する。佐倉市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大10%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり1,000円相当、期間あたり5,000円相当となる。

千葉県君津市で最大10%還元

千葉県君津市では、2025年11月1日～12月31日まで「君津市応援キャンペーン キャッシュレス決済で最大10%が戻ってくる!第4弾」を実施する。君津市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大10%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり1,000円相当、期間あたり5,000円相当となる。

東京都青梅市で最大30%還元

東京都青梅市では2025年11月15日～12月26日まで「青梅市の使えるキャッシュレスが4つになった!最大30%戻ってくるキャンペーン!」を実施する。青梅市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大30%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回および期間あたり3,000円相当となる。

東京都小金井市で最大30%還元

東京都小金井市では、2025年11月1日～11月30日まで「暮らしにうれしい!小金井市でおトクにお買い物キャンペーン キャッシュレスで最大30%還元」を実施する。小金井市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大30%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり3,000円相当、期間あたり12,000円相当となる。

久我山エリア商店街で最大40%割引クーポン進呈

東京都杉並区では、2025年11月1日～11月30日まで「久我山エリア商店街×au PAY 最大40%割引クーポンキャンペーン」を実施する。久我山エリア商店街対象店舗でau PAY(コード支払い)利用時、決済額の最大40%割引クーポンをプレゼントする(一部店舗を除く)。クーポンの利用回数上限は10回。割引上限は1回あたり4,000円相当、期間あたり40,000円相当となる。

長野県佐久市で最大20%還元

長野県佐久市では、2025年11月1日～11月30日まで「佐久市のお店を応援!キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施する。佐久市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり3,000円相当、期間あたり5,000円相当となる。

岐阜県岐阜市で20%還元

岐阜県岐阜市では、2025年11月26日～12月25日まで「岐阜市物価高騰支援事業20%還元キャンペーン」を実施する。岐阜市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり1,000円相当、期間あたり3,000円相当となる。

愛知県一宮市で最大10%還元

愛知県一宮市では、2025年11月1日～11月30日まで「いちのみや秋のお買い物大作戦! au PAY で最大10%還元キャンペーン」を実施する。一宮市内対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大10%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり1,000円相当、期間あたり5,000円相当となる。