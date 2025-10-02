三井住友カードは10月1日、「新規入会&ご利用で5%還元! 最大2,000Vポイントプレゼントキャンペーン」を開始した。

新規入会&利用で最大2,000Vポイント還元

同キャンペーンでは、入会月の1カ月後末までの利用金額に5%を乗じた金額相当のVポイント(最大2,000円相当)をプレゼントする。

申込期間は2025年10月1日～2026年1月6日、対象カードの発行期間は申込月+1ヵ月後末までとなる。期間中、対象カードに新規入会し、入会月の1カ月後末までにクレジットカードでの買い物利用を行うことが条件となる。(三井住友カードつみたて投資の投信積立の利用金額は含まれない)

対象カードは、三井住友カード プラチナプリファード、三井住友カード ゴールド(NL)、三井住友カード(NL)、三井住友カード(CL)。VisaおよびMastercardともに対象となる。期間中に対象カードを複数枚発行した場合、特典の付与は1回限りとなる。

新規入会&スマホのタッチ決済利用で最大7,000円分プレゼント

スマートタッチプラン 新規入会&スマホのタッチ決済1回以上のご利用で最大7,000円分プレゼント

入会月の1ヵ月後末までにスマホのVisaのタッチ決済・Mastercardタッチ決済を1回以上利用すると、最大7,000円分のVポイントPayギフトがもらえるキャンペーンも実施している。「最大2,000Vポイントプレゼント」キャンペーンと合わせて、最大9,000円相当の特典が受け取れる。

申込期間は2024年9月2日～。カード発行期間は申込月+1ヵ月後末までとなる。本キャンペーンでは、対象カードへの新規入会と、入会月の1カ月後末までにスマホのVisaのタッチ決済・Mastercardタッチ決済を1回以上利用することが条件となっている(金額の指定なし)。

対象カードは、三井住友カード プラチナプリファード、三井住友カード ゴールド(NL)、三井住友カード(NL)、三井住友カード(CL)であり、VisaおよびMastercardのいずれも対象となる。期間中に対象カードを複数枚発した場合、特典の付与は1回限りとなる。

特典はカードにより異なる。三井住友カード プラチナプリファードでは7,000円分、三井住友カード ゴールド(NL)では5,000円分、三井住友カード(NL・CL)では、それぞれ3,000円分のVポイントPayギフトが付与される。

各キャンペーンの詳細はHPにて確認を。