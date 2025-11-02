NTTドコモは11月、「dポイント」「d払い」においておトクなキャンペーンを、ローソン、すき家、はま寿司などで開催する。

ローソンでもれなくdポイントがもらえる

ローソン・ナチュラルローソン・ローソンストア100では「ボーナスポイント獲得でもれなくdポイントもらえるキャンペーン」を実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は2025年11月1日～2026年2月28日。期間中エントリーの上、会計時にdポイントカードを提示しボーナスポイント(dポイント)を獲得した人に、もれなくdポイント(期間・用途限定)を10ポイント進呈する。条件達成はキャンペーン期間中の各月ごとに判定し、11月、12月、1月、2月の各月に条件達成すると、月ごとにもれなく10ポイント、最大40ポイント(4か月合計)が付与される。

ローソン、抽選でdポイントが最大777倍・888倍

さらに、ローソン・ナチュラルローソン・ローソンストア100では、「抽選でdポイント最大777倍」および「最大888倍」キャンペーンを実施する。エントリー期間は2025年11月1日～12月31日、第1弾のキャンペーン期間は2025年11月1日～11月30日、第2弾は12月1日～12月31日となる。

期間中エントリーの上、対象店舗で会計時にdポイントカードを提示し、200円(税抜)以上の買い物で1ポイント以上ためた人のなかから、各回それぞれ抽選で5万名にdポイント(期間・用途限定)を進呈する。第1弾では最大777倍、第2弾では最大888倍となる。

キャンペーン期間中に対象店舗でdポイントカードを提示のうえ対象商品を購入し、ボーナスポイント(dポイント)を獲得した人は当選確率が第1弾で77倍、第2弾では88倍となる。また、対象店舗においてd払いで支払いを行うと当選確率がさらに第1弾で77倍、第2弾では88倍となり、両方の条件を満たした場合は第1弾で154倍、第2弾で176倍となる。

エントリーは第1弾・第2弾共通となり、1回の登録で両方のキャンペーンに参加できる。進呈上限は1等が10,000ポイント、2等および3等が3,000ポイントとなる。

すき家でdポイント倍率UP

すき家では「dポイント倍率UPキャンペーン」を実施する。エントリーは不要で、キャンペーン期間は2025年11月1日～11月30日まで。期間中、対象のお店への来店時にdポイントカードを提示し、200円(税込)以上の会計で1ポイント以上ためると、来店回数に応じてdポイントを進呈する。1回来店で1倍、2回来店で2倍、3回来店で5倍、4回来店で10倍、5回以上の来店で15倍となる。来店回数のカウントは1日1回までとなるため、同日中に複数回来店された場合、同日中は同じ倍率が適用される。すき家のdポイント取扱い店舗が対象となり、四国(香川県・高知県・徳島県・愛媛県)の店舗は対象外となる。

はま寿司でdポイント倍率UP

はま寿司では「dポイント倍率UPキャンペーン」を実施する。エントリーは不要。キャンペーン期間は 2025年11月4日～11月28日(土・日・祝日を除く平日のみ対象)。期間中、対象のお店への来店時にdポイントカードを提示し、200円(税込)以上の会計で1ポイント以上ためると、平日の来店回数に応じてdポイントを進呈する。1回来店で3倍、2回来店で5倍、3回来店で7倍、4回来店で9倍、5回以上の来店で10倍となる。来店回数のカウントは1日1回までとなるため、同日中に複数回来店された場合、同日中は同じ倍率が適用される。はま寿司のdポイント取扱い店舗が対象となり、愛知県の店舗、立川髙島屋S.C.店は対象外となる。

トイザらス・ベビーザらスで777万ポイント山分け

トイザらス・ベビーザらスでは「必ずもらえる!dポイントクリスマスキャンペーン!777万ポイント山分け」を実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は2025年11月12日～12月25日。期間中エントリーの上、トイザらス・ベビーザらス店舗(オンラインストアは対象外)の買い物で、dポイントカードを提示(1ポイント以上ためる)した人で、dポイント(期間・用途限定)777万ポイントを山分け進呈する。さらに購入金額が多いほど山分け口数が増え、期間中、合計購入金額税込3,000円(15ポイントためる)ごとに1口アップする。進呈上限は1,000ポイント、1口あたりの進呈上限は200ポイント、上限口数は10口となっている。

and ST、抽選で1,000ポイントプレゼント

and STでは「ID連携で抽選でdポイント1,000ポイントプレゼント」キャンペーンを実施する。エントリーは不要。キャンペーン期間は2025年10月29日～11月9日まで。期間中、and ST Webストア、and STの街のお店で、200円(税込)以上の買い物をして、dポイントを1ポイント以上ためた人を対象に、抽選で1,000名にdポイント(期間・用途限定)1,000ポイントを進呈する。dポイントをためるには、and ST会員IDとdアカウントのID連携が必要となる。

コート・ダジュールでdポイント5倍キャンペーン

コート・ダジュールでは「dポイント5倍キャンペーン」を実施する。エントリー期間は2025年11月1日～2026年1月31日、キャンペーン期間は2025年11月14日～2026年1月31日。期間中、キャンペーンサイトよりエントリーの上、コート・ダジュールの対象店舗でd払い(コード決済)を利用すると、dポイントをもれなく5倍(通常付与ポイント＋キャンペーンポイント4倍)進呈する。進呈上限は3,000ポイントとなる。

資生堂オンラインストア、抽選で＋100%還元

資生堂オンラインストアでは、「抽選でdポイント最大+100%還元キャンペーン」を実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は2025年11月6日～12月5日。キャンペーン期間中にエントリーの上、資生堂オンラインストアでの買い物でd払いを利用すると、抽選で最大＋100%分のdポイント(期間・用途限定)が還元される。1等(＋100%還元)は100名に、2等(＋10%還元)は500名、3等(1%還元)は8,000名に当たる。同ストアでのd払い利用がはじめて、または、久しぶりに利用する人は当選確率が100倍となる。抽選は1人1回まで。進呈上限は10,000ポイントとなる。