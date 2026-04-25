電子技販は4月25日、基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、「SHIP'S CAT(Muse)」デザインの「FLASH 基板アート ICカードケース」(12,100円)および「FLASH 基板アート しおり」(3,850円)を、moeco直販ショップや大阪中之島美術館で順次発売する。

「FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート ICカードケース」(12,100円)使用イメージ

「SHIP'S CAT(Muse)」は、大阪中之島美術館に恒久設置されている、宇宙服や潜水服のようなスーツを着た猫の彫刻作品。現代美術作家・ヤノベケンジ氏によって制作された同作品は、美術館や訪れる人々を見守る守り神として、また、堂島川に面する美術館から世界へ羽ばたくための象徴となっている。

同作品をデザインしたICカードケースには、両目(青)と舌(赤)、胸元の羽(白)にLEDを5個実装。改札のタッチやチャージのとき、ICカードでの決済時に電池無しでLEDが光るギミック付き。カードサイズが同じなら勤務先などのIDカードケースとしても使用できる。

「FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート ICカードケース」(12,100円) LED点灯時(左)／非点灯時(右)

同商品は、プリント基板用CADでデザインし、本物の基板に電子部品を実装(はんだ付け)している。板100%で製造され、表・中・裏の3種の基板をプレス接着してケース化。プリント基板はFR-4(ガラス繊維の布＋エポキシ)製であり、車載基板や産業機器にも使われる軽くて強い素材を採用した。キーチェーンはギフトボックス内のICカードケースの下に同梱している。

日本で設計・製造されており、全ての商品はRoHS対応品(鉛不使用商品)。ギフトボックス梱包でプレゼントにも適している。

「FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート ICカードケース」(12,100円)箱入り

FLASH 基板アート しおりは、工業用プリント基板で製造している。基板上部は猫の耳の形で、愛らしく遊び心のあるデザイン。両目(赤)にLEDを2個実装しており、純正のiPhone用MagSafe充電器やApple Watch用の磁気充電器に乗せると両目が赤く光るギミックを搭載した。読書好きや、手帳ユーザーへのギフトとしても利用できる。

「FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート しおり」(3,850円)

「FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート しおり」(3,850円)

「FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート しおり」(3,850円) 使用イメージ

(C)Kenji Yanobe