セブン-イレブン・ジャパンとCCCMKホールディングスおよび三井住友カードは10月1日、「Vポイント大還元祭」を開始した。

Vポイント大還元祭

セブン-イレブンとVポイントが2024年10月の協業開始から1周年を迎えることを記念し、10月1日から11月30日まで、全国のセブン-イレブン利用で最大1,000%のVポイントが還元されるキャンペーンを実施する。

第1弾「三井住友カード」のスマホのタッチ決済で最大1,000%還元

10月1日から10月31日まで、キャンペーンサイトからエントリーし、Vポイントの利用設定を完了の上、セブン-イレブン店頭で三井住友カードのスマホのタッチ決済を利用すると、通常のVポイント10%還元分に加え、利用金額の最大1,000%分のVポイントが抽選で当たる。

1等が当たると利用金額の1,000%、2等は100%、3等は1%分のVポイントが獲得できる。当選本数は10万本。例えば、税込1,000円の買い物に対して1等が当たるとVポイント10,000ポイントがもらえる。

第2弾「VポイントPayアプリ」タッチ決済で最大1,000%還元

11月1日から11月30日は、V ポイントの利用設定を完了の上、セブン-イレブン店頭で「VポイントPayアプリ」のスマホの タッチ決済で支払いすると、利用金額の最大1,000%分のVポイントが当たる。毎週金曜日は通常のVポイント10%還元分に加え、1等が当たると利用金額の1,000%、2等は10%、3等は1%分のVポイントが獲得できる。当選本数は10万本となる。

「セブンマイル」からVポイントの交換が最大1,000%増量

10月1日から11月30日は、キャンペーンサイトからエントリーの上、セブン-イレブンをはじめとする対象の店舗やサービスの利用で貯めた「セブンマイル」をVポイントへ交換すると、通常のVポイント交換分に加え、最大1,000%分のVポイントが抽選で当たる。1等が当たると交換したポイント数の1,000%、2等は500%、3等は300%、4等は200%分のVポイントが上乗せで獲得でき、5等は交換ポイント数に関わらず5ポイント獲得できる。当選本数は20万本となる。