ビザ・ワールドワイド・ジャパンは5月1日、「電車でも!タッチでVisa割キャンペーン!」を全国で開始する。

タッチ決済乗車キャンペーン、初の全国規模で実施

同キャンペーンは、これまで地域限定で展開してきた交通機関向けの取り組みを全国へと拡大するもので、同社として初の全国規模となるタッチ決済乗車の利用促進キャンペーンとなる。全国46の鉄道事業者を対象に、タッチ決済による乗車でキャッシュバックが受けられるキャンペーンに加え、TVCMや交通広告などを通じた大規模なマーケティング施策を展開し、公共交通機関においてもよりシームレスで安全・便利なキャッシュレス決済体験を提供していく。

乗車料金の30%をキャッシュバック

キャンペーン期間中に、Visa割に登録したVisaカードを使って、対象の鉄道事業者をVisaのタッチ決済にて利用すると、乗車料金の30%をキャッシュバックする。キャッシュバックは、1つのVisaカードにつき期間中最大600円となる。スマートフォンやスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスでの決済も対象。期間は2026年5月1日～5月31日まで。キャンペーンは早期終了の可能性がある。

車内ラッピングや広告で認知拡大へ

全国展開にあわせ、キャッシュバックと連動した多角的なマーケティング施策を実施する。首都圏、関西、福岡エリアではTVCMを放映するほか、全国の対象鉄道沿線地域においてデジタル広告や交通広告を展開する。

さらに、東京メトロでのタッチ決済乗車サービス開始を記念し、期間限定で丸ノ内線および銀座線の一部車両を車内ラッピングするほか、永田町駅では、駅名と「Visaでタッチ」を掛け合わせ、「永ターッチ町駅」仕様とした構内広告を展開し、電車でのタッチ決済利用の認知拡大を図る。

丸ノ内線および銀座線車両の車内ラッピングイメージ