JR東日本東北本部と石巻市は22日、仙石線で2008年から運行していた「仙石線マンガッタンライナー II」の運行を12月7日で終了すると発表した。最終運行日は石巻駅で出発式、駅前広場で記念イベントを開催する。

「仙石線マンガッタンライナー II」は、石巻市の街おこしと仙石線の活性化を目的に運行してきたラッピング列車。石巻出身の漫画家・石ノ森章太郎の代表作である『サイボーグ009』『仮面ライダー』などのキャラクターが車体を飾るデザインを特徴としており、2003年に運行開始した「マンガッタンライナー I」に続いて2008年に運行開始した。

最終運行日となる12月7日、下りはあおば通駅10時48分発・石巻駅12時14分着、上りは石巻駅12時46分発・あおば通駅14時12分着の上下各1本を運行予定。石巻駅の仙石線ホームで石巻駅長と石巻市長、地元住民により出発進行合図で見送るセレモニーが行われる。

同日の10時から14時30分まで、石巻駅前にぎわい交流広場で記念イベント「マンガッタンライナーII ラストフェス ～みんなの『ありがとう』を未来へつないで～」を開催。石巻観光大使でアニソン歌手の遠藤正明さんによるライブや石巻広域消防音楽隊の演奏、鉄道写真家・武川健太氏のトークイベントなど、多彩なプログラムを予定している。

ラストランを記念したオリジナルグッズも登場。11月1日から「仙石線マンガッタンライナー II」クリアファイル(670円)、ポストカード(270円)、アクリルスタンド(1,630円)など発売。11月中旬には、「マンガッタンライナー I」とのコラボグッズとして、両編成をそれぞれあしらったパスケース(各1,200円)も販売される。いずれも「NewDays仙台」「NewDays石巻」や石ノ森萬画館などで取り扱う。

石巻市の情報を扱うポータルサイト「石巻マンガロード」内にて、ラストランに向けた特設サイトも開設し、運行終了に向けた情報発信を行う。「仙石線マンガッタンライナー II」の思い出エピソードや写真の投稿も受け付ける。