ウエルシアは、プライベートブランド(以下PB)「からだWelcia」から、リニューアルした「マンゴーの王様と女王様がひとつになった夢のアイスバー」を10月24日より全国のウエルシア薬局にて発売する。

マンゴーの王様と女王様がひとつになった夢のアイスバー

2023年の発売開始以来2年間で、累計約350万本以上販売と大人気の「果実アイスバー」シリーズ。その中で、通期発売商品として人気の「マンゴーの王様を贅沢に使ったマンゴーアイスバー」は、 2023年2月に発売開始以来、累計150万個以上を売り上げるなどシリーズの人気を牽引し、多くの人に支持されている。

そしてこの度、より「美味しさ」と「楽しさ」を届けるため、ねっとり濃厚な味わいの2種のマンゴーアイスを堪能できるアイスバーにリニューアルした。

リニューアルした「マンゴーの王様と女王様がひとつになった夢のアイスバー」は、マンゴー2大品種とされるマンゴーの王様「アルフォンソマンゴー」とマンゴーの女王「ケサールマンゴー」をふんだんに使用。

1本で2つの味を楽しむことができる、まるで本物のマンゴーを食べているかのようなフルーツアイスバー。アイスは2色で、視覚的にもわくわくする仕上がり。

「ケサールマンゴー」を使用したケサールマンゴーアイスは、従来のアルフォンソマンゴーアイスに引けをとらない濃厚な味わい。 ぜひ2種類の味を食べ比べて楽しんで欲しい。

商品特徴を紹介する。

一つ目は、マンゴーの王様「アルフォンソマンゴー」、マンゴーの女王「ケサールマンゴー」を使用していること。

マンゴー2大品種とされる、王様「アルフォンソマンゴー」と女王「ケサールマンゴー」をふんだんに使用。アルフォンソマンゴーアイスは、高い糖度とクリーミーで濃厚な味わい、芳醇で上品な香りを再現しました。ケサールマンゴーアイスは、華やかでトロピカルな香りとフルーティな甘さ、酸味と甘みの調和が生み出す上品な味わいが特徴。従来のアルフォンソマンゴーアイスに引けをとらない濃厚さを楽しめる。

二つ目、1本で2つの味が楽しめること。

1本のアイスバーで、ねっとり濃厚な2種類のマンゴーアイスを楽しめる。 見た目にも楽しい2色仕立てで、味も香りも飽きのこない仕上がり。

三つ目は、環境配慮の取り組み。

容器包装には、環境に配慮したバイオマスインキ(10%)を使用している。

商品概要は以下の通り。

マンゴーの王様と女王様がひとつになった夢のアイスバー

商品名は、マンゴーの王様と女王様がひとつになった夢のアイスバー。 容量/規格は70ml/1本。 原材料名は、マンゴーピューレ(インド製造)、水あめ、砂糖、レモン濃縮果汁、パッションフルーツ濃縮果汁/安定剤(増粘多糖類)、パプリカ色素。 栄養成分表示はエネルギー100kcal、炭水化物24.9g、たんぱく質0.2g、食塩相当量0.002g、脂質0.0g<推定値>。価格は、148円。 10月24日から発売。