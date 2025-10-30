「丸亀製麺」は、11月21日に創業25周年を迎える。それに伴い、創業月である11月に創業感謝祭を開催する。

丸亀製麺25周年創業感謝祭

第1弾では、麺匠と麺職人たちによる「うどんであなたの心 打つ夜」～腕によりをかけた一杯で最高の"おもてなし"～と題し、丸亀製麺のおいしさの軸を決め、全国の職人へ技術と想いを伝承している麺匠(めんしょう)と、麺づくりに対して日々技と感性を磨き続ける各地域の麺職人、そして従業員が一丸となって提供する手づくり・できたてのうどんを味わえるイベントを開催する。

11月4日の東京・立川店を皮切りに、北海道から九州まで全6か所を約1ヶ月間でまわる。麺匠がこのイベントのためだけに特別に配合した生地を使用し、麺匠と麺職人たちが磨き続けた技術と感性から生み出される渾身のうどんを楽しめる。

また、麺匠と麺職人たちによる「うどんであなたの心 打つ夜」に参加した人は、創業以来の看板商品「釜揚げうどん」と麺職人たちをモチーフにした創業感謝祭限定ステッカーを配布する。

第2弾では、創業感謝記念として、アプリクーポンを進呈する。この秋新登場、ガツンとパンチのある「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」に加え、好きなうどん、好きな天ぷらが割引になるクーポンを丸亀製麺公式アプリを持つ全員へ配信する。

配信期間は、以下の通り。

【「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」30円引きクーポン】11月2日～11月9日

【お好きな天ぷら 30円引きクーポン】11月2日～11月9日/11月20日～11月30日

【お好きなうどん 30円引きクーポン】11月10日～11月19日

【お好きなうどん 50円引きクーポン】11月20日～11月24日

感謝の気持ちを込めて Xプレゼントキャンペーン実施

第3弾では、創業感謝祭オリジナルグッズセットが抽選で当たる、丸亀製麺公式Xキャンペーンを開催する。

丸亀製麺の創業日である11月21日にXフォロー＆引用ポストキャンペーンを実施。「#丸亀製麺の誕生日を一緒に祝おう」をつけて、今年の丸亀製麺との思い出を引用ポストすると、25周年にちなみ 25人に、抽選で創業祭感謝祭オリジナル釜揚げうどん桶と丸亀製麺こだわりの「だししょうゆ」と「だしソース」を特製ギフトボックスに入れて届ける。