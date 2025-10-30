仕事を素早く終わらせるためには欠かせない、デスク周りの便利グッズ。そんなアイテムを忖度なく紹介する動画が、今YouTubeで話題に!

一体、大手文房具メーカーの社員がリアルに愛用するグッズとはどんなものなのか……??

動画を投稿したのは、「テプラ」や「キングファイル」などで有名なキングジムが運営する 公式YouTubeチャンネル。文房具愛にあふれる広報・シブヤさんのデスクを再現しつつ、アイテムの紹介が始まります。

Logicool「ワイヤレスマウス トラックボール ERGO M575」

はじめに登場したのは、Logicoolの「ワイヤレスマウス トラックボール ERGO M575」。緑色とは珍しい……と思いきや、なんと、別売りのボールを使ってカスタマイズ!!

トラックボールの便利さに、「手放せない」とのコメントも。さっそく、熱量がすごいっ……!!

続いては、すでに製造が終了しているキングジムの「デジタル名刺ホルダー 『メックル』MQ10」。スキャンした名刺を保存でき、さらに五十音など好きな順番で登録できるという便利アイテム。

“ダイヤルを回して確認する”アナログ感が好きという声、わ、わかる!!

最後の紹介品は、キングジムの「ディスプレイボード DB-500」。モニターに取り付けることで、デスク周りが一気に楽しげに。

ちなみに、ボードの上に置かれているそのときのシブヤさんの状況を表すオブジェは、キングジムのSNSキャンペーンで作った「『テプラ』風アクスタ」。これも欲しいぞ……!!

さらに番外編として、穴が開いた板材・ペギーを活用したキングジムの卓上収納「PEGGY」と、回転式で簡単に向きを変えられるノートパソコンスタンドの紹介も。

また、YouTubeのコメント欄では、デスクグッズの紹介に関する視聴者からのリクエストも募集中なのだそう!

キングジムの公式YouTubeチャンネルには、今回紹介した以外のデスク周りのグッズ紹介や、今も愛され続ける「ポメラ」の活用術など、文房具好きなら見逃せないコンテンツがたっぷり。その他の動画でもぜひ、文房具愛を深めてみては?