2025年10月20日時点で、東京・新宿で上演中の「NINJA＋KABUKI TOKYO」が月間動員数2,000人を突破。来場者の99％が海外からのインバウンド客という驚異的な数字を記録している。しかしこのブレーク現象を、日本人の多くにはまだ知られていない。

「NINJA＋KABUKI TOKYO」(主催：マルハン東日本カンパニー、企画：日本忍者協議会、運営：TryHard Japan)、日本忍者協議会が総合プロデュース、歌舞伎界の名門であり国際的にも高い評価を得る演出家・七代目田中傳次郎が手掛ける、新時代のノンバーバル(言語を超える)ショーとなっている。

忍者の精神性と身体表現、歌舞伎の美学と音楽性を融合し、光・音・映像・身体表現を駆使した演出は、まさに「Authentic Japan × Entertainment」を体現。単なる観光ショーではなく、“オーセンティック(真の日本文化)”を追求し、世界進出を前提とした日本発の文化エンターテインメントとして構築されている。

本プロジェクトは、“人生にヨロコビを”を企業理念に掲げる「マルハン東日本カンパニー」 主催のもと、文化・観光・国際発信を軸に活動する日本忍者協議会と、総合エンターテインメント事業を行う「TryHard Japan」がタッグを組むことで実現。忍者文化を通じた地方創生・国際交流・文化発信の推進を目的に、伝統と革新を融合させた新たな日本文化の象徴を創出している。

演出を担うのは、歌舞伎界の名門に生まれ、伝統芸能と現代舞台の架け橋となる存在・七代目田中傳次郎。彼が手がける舞台は、伝統芸能の枠を超え、“音と所作で語るドラマ”として国内外の観客を魅了している。

「NINJA＋KABUKI TOKYO」は、海外観光客が求める“本物の日本文化”と“感動するライブ体験”を融合した新たな舞台芸術。今後はアジア・中東・欧州を中心に海外展開を計画しており、日本を代表する文化観光コンテンツとして、「忍者」「歌舞伎」「和の精神」を世界に届けることを目指しているという。各詳細は公式サイトにて。

■「NINJA＋KABUKI TOKYO」公演概要

会場：東京・新宿区(WARP SHINJUKU)

公演日程：通年上演中

主催：マルハン東日本カンパニー

企画：日本忍者協議会

運営：TryHard Japan

演出：七代目 田中傳次郎

総合プロデューサー：立石邦博