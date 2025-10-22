マルハンの東日本カンパニーは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、“イキすぎた光と狂気のNEW浴体験”「脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025」を2025年11月26日(水)から12月7日(日)までの10日間、大田区蒲田の「女塚温泉 改正湯」にて開催する。

「脳汁銭湯」は、大好きなコトやモノを持って自分の時間を充実させている「ヲトナ(※)」たちを応援し、それぞれの生き様を肯定するマルハン東日本の「ヲトナ基地プロジェクト」における第5弾イベント。「脳汁銭湯」は「脳が喜ぶ体験」にフォーカスし、誰もが親しみのある昔ながらの町の銭湯をクリエイティブのチカラで劇的にアップデート。脳汁が出るさまざまな仕掛けと演出を施し、この場所でしか味わうことのできない「光と狂気のNEW浴体験」を提供する。本イベントは11月26日の「いい風呂の日」にあわせ、大田区蒲田の老舗銭湯「女塚温泉 改正湯」とのコラボレーションイベントとして開催。「脳汁銭湯」は2024年11月に初開催し、10日間で4,457名の来場者を数えた。今年は「脳汁銭湯2025」としてさらにバージョンアップし、新たな脳汁体験を届ける。

(※)「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた、「何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たち」を指すマルハン東日本の造語。

企画監修には、数々の話題のイベントを手がけ、クリエイティブディレクター、イベントプロデューサー、DJとして幅広く活躍するアフロマンス氏を迎え、旧き良き老舗銭湯を脳汁全開のクリエイティブ空間へとアップデートする。

マルハン東日本は「ヲトナ基地プロジェクト」の一環である「脳汁銭湯」の開催を通じて、あらゆる人の「好き」というまっすぐな気持ちを応援・肯定するブランドであることを広く訴求し、特にZ世代を中心とした次世代ファンの獲得・育成に貢献することを目指すとしている。

「脳汁銭湯2025」のコンテンツの詳細、現地でご提供するフード＆ドリンクやオリジナルグッズ＆ノベルティなどに関する詳細情報については、公式サイトほかで随時発信予定。

■「脳汁銭湯2025」開催概要

【開催日程】2025年11月26日(水)〜12月7日(日)

※12月1日(月)・4日(木)は休館

【営業時間】14:00～22:30(21:30 受付終了予定)

※混雑状況によっては、受付終了時間が早まる場合がある。

【開催場所】女塚温泉 改正湯(東京都大田区西蒲田5丁目10-5)

【料金】大人：550円／中人：200円／小人：100円

※カギ紛失防止のため、ロッカーの開閉に100円玉が必要になる。

【企画監修】アフロマンス / Afro&Co.

【主催】マルハン 東日本カンパニー

【館内イメージ】(画像は2024年開催時のもの)

◎アフロマンス/Afro&Co.のコメント

あの「脳汁銭湯」が帰ってきます。2024年の初開催では、連日長蛇の列ができ、その反響の大きさに驚かされました。再びこのプロジェクトを実現できることを、心から嬉しく思います。私たちは、常識に縛られず、「好き」という感覚や、何かに没頭し熱狂的に生きる姿を肯定する場をつくりたいと願っています。脳汁銭湯は、そんな想いから生まれた、日常と非日常、リラックスと興奮、伝統と革新が交錯する実験場です。銭湯という生活の場にアートや光、音、テクノロジーを融合させることで、心と身体のゆるみを引き出し、そこから理屈を超えた快感やひらめきが溢れ出す。その瞬間に生まれる高揚もまた、僕が「脳汁」と呼ぶものです。2025年は、あの熱狂の“続編”。巨大な脳みそがまたぐ銭湯、動く壁画、LEDのれんやネオン演出といった要素を継承しつつ、新たな仕掛けも追加します。湯けむりと光が交わる空間で、あなたの感覚をもう一度、自由に解き放ってください。

◎マルハン東日本カンパニー ブランド戦略部 仲奈稚のコメント

「脳汁」という企画テーマには、伝統や常識を遊び心で再解釈することで、新しい体験を創造する挑戦が込められています。今回の老舗銭湯では、静かで癒しの場として親しまれる空間に、光の演出で湯面を鮮やかに彩る仕掛けや、湯船に驚くほど大量に何かを浮かばせるユニークなアイデアを導入します。本来「こうあるべき」とされてきたルールを一歩踏み出し、視覚、触覚、聴覚など5感のすべてで楽しむ新しい銭湯体験を提案することで、非日常の驚きを創りたいのです。「ルールを壊してはいけない」と思いがちな既成概念を、時代に合わせて柔軟にアップデートする必要性が今求められています。この取り組みをきっかけに、エンターテイメントが枠に囚われず多様な喜びを提供できるよう、ルールを超える新しい創造を追求し続けます。世代を越え、人々の脳がよろこぶ瞬間を生むこと。それが未来のエンターテイメントの鍵だと信じています。