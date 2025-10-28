「東京ドラマアウォード2025」の授賞式が28日、都内で開催。受賞作品・受賞者が発表され、作品賞〈連続ドラマ部門〉のグランプリに『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)が輝いた。

東京ドラマアウォードは、作品の質の高さだけではなく、市場性と商業性にスポットをあて、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰している。

今年の作品賞〈連続ドラマ部門〉のグランプリは『海に眠るダイヤモンド』。優秀賞には、『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)、『東京サラダボウル』(NHK)、『ホットスポット』(日本テレビ)、『御上先生』(TBSテレビ)、『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)、『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)、『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)が選ばれた。

個人賞は、主演男優賞に『御上先生』の松坂桃李、主演女優賞に『東京サラダボウル』の奈緒、助演男優賞に『ホットスポット』の角田晃広、助演女優賞に『海に眠るダイヤモンド』の杉咲花。脚本賞は『御上先生』の詩森ろば氏、演出賞は『海に眠るダイヤモンド』の塚原あゆ子氏、主題歌賞は『海に眠るダイヤモンド』のKing Gnu「ねっこ」が受賞し、特別賞が昨年10月に亡くなった西田敏行さんに贈られた。

『海に眠るダイヤモンド』は、作品賞〈連続ドラマ部門〉のグランプリに加え、助演女優賞、演出賞、主題歌賞の最多4冠。『御上先生』は作品賞〈連続ドラマ部門〉優秀賞に加え、主演男優賞、脚本賞の3冠。『ホットスポット』は作品賞〈連続ドラマ部門〉優秀賞と助演男優賞の2冠、『東京サラダボウル』は作品賞〈連続ドラマ部門〉と主演女優賞の2冠となった。

「東京ドラマアウォード2025」受賞作品・受賞者

■作品賞〈連続ドラマ部門〉

グランプリ 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

優秀賞 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)

優秀賞 『東京サラダボウル』(NHK)

優秀賞 『ホットスポット』(日本テレビ)

優秀賞 『御上先生』(TBSテレビ)

優秀賞 『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)

優秀賞 『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)

優秀賞 『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)

■作品賞〈単発ドラマ部門〉

グランプリ 『スロウトレイン』(TBSテレビ)

優秀賞 『憶えのない殺人』(NHK)

優秀賞 『新・暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

優秀賞 『三谷幸喜「おい、太宰」』(WOWOW)

■ローカル・ドラマ賞

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』(北海道テレビ)

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(中京テレビ)

■個人賞

主演男優賞 松坂桃李 『御上先生』(TBSテレビ)

主演女優賞 奈緒 『東京サラダボウル』(NHK)

助演男優賞 角田晃広 『ホットスポット』(日本テレビ)

助演女優賞 杉咲花 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

脚本賞 詩森ろば 『御上先生』(TBSテレビ)

演出賞 塚原あゆ子 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

主題歌賞 King Gnu「ねっこ」 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)主題歌

特別賞 故・西田敏行(俳優)