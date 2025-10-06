日本マクドナルドは10月8日～21日まで、「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」(単品820円～、バリューセット1,120円～)を全国のマクドナルド店舗にて夕方5時からの夜マック限定で発売する。

サムライマック

「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」が限定復活

「サムライマック」は"大人が満足する"バーガーを目指して開発され、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして発売された商品。定番の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」(単品580円～、バリューセット850円～)と、今年3月に新レギュラーメニューに加わった「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」(単品570円～、バリューセット840円～)の2商品を展開しており、いずれも、香ばしく焼き上げられたつなぎを一切使用していないジューシーなビーフ100%の味わいが楽しめる。

今回発売される炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフは、サムライマックを夜の食事としても満足できるよう食べ応えを追求したメニュー。

厚みのある100%ビーフパティを豪快に3枚重ね、コクのあるチェダーチーズを3枚加えたビーフのおいしさを味わいつくせる、ボリュームと満足感のある一品。にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引く、香ばしい炙り醤油風のソースが肉のうま味を引き立てる。

同商品は過去に期間限定で販売されており、終了のたびにSNSを中心に延長や復活を望む声が多く寄せられていた。今回も熱い要望に応え、夕方5時からの夜マックにて2週間の期間限定で復活する。

新CMは堺雅人さん&乃木坂46 池田瑛紗さん

新TVCMでは、販売当初よりサムライマックのアンバサダーを務める堺雅人さんに加え、マクドナルドCM初出演となる乃木坂46 池田瑛紗さんが初共演。「二兎を追ってもいいじゃないか。」というメッセージのもと、人生の岐路に悩む池田さんに堺さんから力強いエールを送るストーリーとなっている。

新TVCM サムライマック「二兎を追ってもいいじゃないか。」篇

