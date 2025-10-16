日本マクドナルドは10月22日、「ストリートファイター」と初のコラボレーションとなるキャンペーンを全国のマクドナルド店舗で開始する。

ストリートバーガーズ

「ストリートファイター」と初のコラボ

「てりやきマックバーガー」「チキンフィレオ」「ダブルチーズバーガー」と、1987年の登場から38周年を迎えたストリートファイターシリーズが初のコラボレーションし、ゲーム内に登場するキャラクターをイメージした「ストリートバーガーズ」として期間限定で登場する。

新商品「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」(単品470円～、バリューセット770円～)は、道着を着用したメインキャラクターのリュウをイメージし、てりやきマックバーガーに、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特長の焦がしにんにくマヨと、ぷるぷるのたまごを合わせた一品。

新商品「油淋鶏マヨチキン」(単品470円～、バリューセット770円)は、カンフー技を操る春麗(チュン・リー)をイメージした一品。ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティにシャキシャキのレタス、甘めのマヨソース、醤油やごま油、生姜の味わいでさっぱりとしながらもコクのある油淋鶏フィリングを合わせた。

昨年も好評だった「トリチ」(単品590円～、バリューセット890円)は、金髪がトレードマークのケンをイメージして再登場。100%ビーフパティが3枚も入ったトリプルビーフパティに、チェダーチーズを3枚サンドした、ボリューム感のある一品。

さらに、朝からダブチを味わえる朝マック「ダブチソーセージマフィン」(単品400円～、バリューセット600円～、コンビ460円～)や、コンソメのうま味で食べ進めたくなる味わいの新商品「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」(ポテト単品＋40円～、バリューセット価格＋40円～)、りんごの果汁を使用した炭酸エナジードリンクの新商品「マックフィズ みなぎるエナジー」(単品300円～、バリューセット価格＋50円～)、「マックフロート みなぎるエナジー」(単品380円～、バリューセット価格＋70円)も登場する。

バーガー/マフィンではストリートファイターコラボパッケージでの提供、さらにマックフィズ/マックフロートではコラボカップも数量限定で用意している。

ストリートファイターのステージにマックが登場?

10月21日から放映開始の新TVCMでは、大ヒットを記録した「ストリートファイターII」のゲームステージにマクドナルドが登場。リュウ、春麗、ケンの3キャラクターが、マクドナルドをイメージさせる衣装をまとったコラボレーション限定キャラクターの"ベガ・スマイル"と対戦する、どこか懐かしいアニメーション映像となっている。

「ストリートファイター6」限定企画

ストリートバーガーズの販売を記念し、「ストリートファイターズ6」内で使用可能な「ベガ」のコスチュームOutfit 2特別カラーをコラボ期間内にログインしたプレイヤー全員に特別コラボアイテムとして配布する。また、同ゲームの「バトルハブ」内で投票イベント「マクドナルドの人気バーガー選挙!」を開催する。