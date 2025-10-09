東武百貨店 池袋本店は10月2日より、「2025 東武のクリスマスケーキ」の予約受付を開始した。

今年のテーマは「JEWEL CHRISTMAS」。まるで宝石箱のような東武限定ケーキに加え、有名パティシエのケーキ14種、定番ケーキ、アドベントカレンダーを展開し、クリスマスを盛り上げる。

東武限定「JEWEL CHRISTMAS」ケーキは7種。コロンバンは、飴細工のティアラとバラが華やかな「ジュエルノエル」(8,640円)、アンテノールは宝石箱をイメージした「エクラン・ド・ネージュ」(5,940円)、ダロワイヨ レ マカロンは、ラメと赤いグラサージュで輝くケーキ「トレゾール ド ノエル」(9,180円)を用意する。

ダロワイヨ レ マカロン「トレゾール ド ノエル」

有名パティシエのケーキは、ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブションの「ノエル ショコラポワール」(6,501円)、スマイルラボの「キボリーヌ ド ネージュ」(5,616円)、カカオサンパカの「ボニータ」(8,856円)など。

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション「ノエル ショコラポワール」

スマイルラボ「キボリーヌ ド ネージュ」

定番のクリスマスケーキとして、パティスリー モンシェールは「ボンジュール！ノエル 5号」(5,184円)、アンリ・シャルパンティエは「ザ・ショートケーキ・ノエル」(5,940円)などを販売する。

パティスリー モンシェール「ボンジュール！ノエル 5号」

クリスマスケーキの予約は、店頭・東武オンラインショッピングとも10月2日から開始した。オンラインでは12月19日の午前8時まで受け付ける。商品の引き渡しは、12月24日・25日の各日午前10時～午後8時まで、8階1番地 特設会場で行う。

アドベントカレンダーの予約も開始する。ヴィタメールは11月1日から、ショコラや焼菓子が入った「アドベントカレンダー(25個入)」(1万6,200円)の予約を開始。販売は11月20日～。カフェ オウザンは10月31日まで、「クリスマスカレンダー(24個入)」(6,696円)の予約を受け付けている。販売は11月1日～。