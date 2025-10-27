城田優の母は3度の結婚と離婚を経験　父親が違う5人の子どもを育て上げる　3度の結婚で分かったことは…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#8が、24日に配信された。

  『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

「男の人は顔で決めたらダメ」「(3回結婚して)分かった」

今回は、俳優・城田優の母、ペピーの波乱万丈な人生に密着。「お母様じゃないよ、孫までペピーって呼んでる」と陽気に語るスペイン人のペピーは、3度の結婚と離婚を経験し、それぞれ父親が違う5人の子どもを育て上げたパワフルママだ。番組では、自身の恋多き人生を赤裸々に告白し、「男の人は顔で決めたらダメ」「(3回結婚して)分かった」と語る恋愛哲学に、スタジオも引き込まれた。

子育てでは「通知表は見たことない」「(ルールを守っていれば)それは先生の仕事なので先生がやってください」と言い放ち、ゲーム機を手でへし折るなどの破天荒なエピソードが続出。その一方で、かつては4年間で6万人の通訳をこなし、1日19時間以上働くなど、「どれだけ今まで仕事してきたか」と語る壮絶な過去も。「子供が私にとってすべて」「泣きながら(仕事に)行ってた」と、女手一つで才能あふれる一家を支えてきた苦労を明かした。

【編集部MEMO】
