城田優の母、5人の子どもの父親が異なる複雑な家庭環境　その中での子育て術に『ダマってられない女たち』が迫る

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#8が、きょう24日(22:00〜)に配信される。

城田優の母・ペピーに密着

番組では、城田優のパワフル母・ペピーに密着。5人の子どもの父親が異なる複雑な家庭環境の中での、ペピー流の子育て術に迫る。また、二女・未来リナが摂食障害で苦しんだ際、「何もできないのがすごく辛い」と涙する場面も。

家族一丸で困難を乗り越えた今、リナが「この家族のもとに生まれてこられたことが、人生最大の幸運」と語るほどの強い絆はどのように育まれたのか。

また、吉木りさのINIへの熱すぎる推し活にも密着。仕事と慣れない家事・育児に追われ心身ともに限界だった当時を支えたのが、ボーイズグループ・INIの存在。「どれだけ支えられたか計り知れない」と語る彼女が、同じくINIファンのタレント仲間たちと集まり熱狂する“MINI(INIのファンネーム)会”の様子やライブでの姿を包み隠さず公開する。

「やばーい!」「かわいい! かわいい!」と熱狂する吉木の様子にスタジオも「楽しそう!」と笑顔に。苦労を乗り越える力となった“推し活”の魅力とは。

