城田優の母、5人の子どもの父親が異なる複雑な家庭環境　その中での子育て術に『ダマってられない女たち』が迫る

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#8が、きょう24日(22:00〜)に配信される。

城田優の母・ペピーに密着

番組では、城田優のパワフル母・ペピーに密着。5人の子どもの父親が異なる複雑な家庭環境の中での、ペピー流の子育て術に迫る。また、二女・未来リナが摂食障害で苦しんだ際、「何もできないのがすごく辛い」と涙する場面も。

家族一丸で困難を乗り越えた今、リナが「この家族のもとに生まれてこられたことが、人生最大の幸運」と語るほどの強い絆はどのように育まれたのか。

また、吉木りさのINIへの熱すぎる推し活にも密着。仕事と慣れない家事・育児に追われ心身ともに限界だった当時を支えたのが、ボーイズグループ・INIの存在。「どれだけ支えられたか計り知れない」と語る彼女が、同じくINIファンのタレント仲間たちと集まり熱狂する“MINI(INIのファンネーム)会”の様子やライブでの姿を包み隠さず公開する。

「やばーい!」「かわいい! かわいい!」と熱狂する吉木の様子にスタジオも「楽しそう!」と笑顔に。苦労を乗り越える力となった“推し活”の魅力とは。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

