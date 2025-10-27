10月も最終盤、今週末には11月に突入します。秋が深まるにつれ、木々の緑も赤く色づいていきます。お気に入りのスイーツ片手に、綺麗な紅葉を鑑賞するのもいいですね。

本記事では、ファミリーマートで10月28日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。『ひとくちで3度しあわせ「ファミマがチョコだらけ！」』フェア対象のチョコ・スイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年10月・11月の新作5品まとめ(10月28日発売予定)

本記事ではファミリーマートで10月28日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

10月28日発売の新商品は、サクッと食感とチョコの味わいのチョコマカロンクロワッサン、さつまいも本来の甘みを楽しめる4個入りのさつまいもボール、生チョコレートを使用したショコラミルクレープ、クリスピー食感のチョコサンド、濃厚なチョコソースが入ったケーキなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「チョコマカロンクロワッサン」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

サクッとした食感とチョコの味わいが楽しめるスイーツパン。チョコクリームとチョコダイスを巻き込んだクロワッサンに、チョコマカロン生地を絞って焼き上げました。

「おさつボール（4個入）」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

もっちりとした生地に、熱々さつまいもあんを包み込んだおやつにもぴったりな「さつまいもボール」。生地に紫いもを練りこむことで味に深みを出し、中のあんに使用しているさつまいもは、追熟させることでさつまいも本来の甘みを最大限に引き出しました。数量限定での発売となります。

「ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）」(358円)

価格 : 358円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコクレープ生地に、生チョコを使用したくちどけのよいチョコホイップクリームを重ねたショコラミルクレープ。中層には、パリッと食感チョコが入っており、一口ごとに異なる食感を楽しめる一品です。

「クリスピーチョコサンド」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

クリスピーな食感のチョコサンド。中心にほんのりビターな味わいのチョコソースが入ったチョコクリームをパリっと食感のチョココーティングで覆い、サクっと食感のビスケット生地でサンドしました。

「濃厚ショコラドームケーキ」(395円)

価格 : 395円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ムースの中に、とろ～り濃厚なチョコソースが入ったケーキ。ガトーショコラ生地の上にチョコホイップを円状に絞り、真ん中にチョコガナッシュを絞った土台に、マーブル模様が特徴的なドーム型のチョコムースをのせました。

まとめ

10月28日発売の新商品は、サクッとした食感とチョコの味わいが楽しめる「チョコマカロンクロワッサン」、もっちりとした生地に、熱々さつまいもあんを包み込んだ「おさつボール（4個入）」、一口ごとに異なる食感を楽しめる「ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）」、パリっ・サクっと食感の「クリスピーチョコサンド」、マーブル模様が特徴的なドーム型の「濃厚ショコラドームケーキ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用