大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、豊富な資金力を活かして毎シーズン大量の選手を補強している。その姿勢には多くの批判の声もあがっており、デーブ・ロバーツ監督が批判について反応した。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。

昨季のワールドシリーズ制覇の直後、ドジャースはブレイク・スネル投手やタナー・スコット投手、カービー・イェーツ投手といった実力派の投手陣を次々と獲得した。

さらに、自軍のフリーエージェント（FA）であったブレイク・トライネン投手やテオスカー・ヘルナンデス外野手、クレイトン・カーショー投手、キケ・ヘルナンデス外野手らの再契約にも成功している。

この積極的な補強劇は、地元ファンにとっては歓喜の種となった一方で、他球団ファンや有識者からは「金満球団」「野球のバランスを崩す」といった批判の声も上がった。

これらの批判に対してロバーツ監督は「それを受け入れるべきだ。誰だって、注目を浴びてドジャースが都市やファンのために行っていることをやりたいと思うだろう。年間400万人ものファンを集めるなら、その見返りとして選手たちに投資するのは当然であり、私たちはそれを実行しているだけだ」と言及した。

