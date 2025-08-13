星野リゾートが、「OMO(おも)」で実施するユニークなガイドツアーを紹介している。

スーパーや市場など、地域の食文化を巡る

OMOは星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街を楽しみ尽くすためのサービス「Go-KINJO」を2018年のブランド誕生より展開している。街をこよなく愛するスタッフ「OMOレンジャー」が案内する各種ガイドツアーは、2024年7月から1年間で全国16施設、延べ35,168名が参加する、同ホテルを代表するサービスとなっている。

なかでも、その土地ならではの食文化に触れるガイドツアーは、特に人気が高まっているという。近年、「スーパーマーケット・ツーリズム」という言葉に象徴されるように、地域の食文化やライフスタイルを肌で感じる旅が、新たなスタイルとして注目を集めている。同ホテルでは、このトレンドに先駆け、2019年のOMO7旭川での「スーパーマーケットレンジャー」を皮切りに、全国各地でご当地の食文化に触れる体験を提供してきた。ただ店舗を訪れるのではなく、地域の人々との交流までを案内することで、ガイドブックにはない発見を生み出している。同ホテルでは、これらのツアーを通して、旅の新たな楽しみ方を提案する。

スーパーマーケットツアー

MO7高知「土佐のスーパーマーケットツアー」

OMO7高知で毎日8:45～10:00に実施している「土佐のスーパーマーケットツアー」(無料)。高知県民に親しまれているスーパーマーケットを舞台に、OMOレンジャーが店内を巡りながら高知独自の食材や調味料、加工品を紹介する。日本一熱いラーメンといわれる「鍋焼きラーメン」や、芋けんぴの名前の由来になった「元祖ケンピ」などユニークな商品が揃っている。

OMO7旭川「スーパーマーケットレンジャー」

OMO7旭川では、OMOレンジャーとご当地スーパーをめぐるガイドツアーを毎日9:00～10:30に実施している。参加料金は1名1,000円。バリエーションが豊富なラーメンやジンギスカン・塩ホルモンなどその地域ならではの食材も並び、空港や駅では買えないご当地グルメに出合うことができる。

市場ツアー

OMO7大阪「ええだし出てますわツアー」

OMO7大阪では、関西の「だし文化」について学ぶガイドツアー「ええだし出てますわツアー」を実施している。参加料金は無料。大阪の出汁って? 素材は何? など、出汁にまつわる色々な話をしながら、大阪のディープな市場を巡る。

OMO7高知「酢がきいちゅう、日本一の日曜市ツアー」

OMO7高知の「酢がきいちゅう、日本一の日曜市ツアー」は予約率70%以上の人気を誇る。高知の観光名所を代表する街路市。その中でも300年の歴史があり、距離も店舗数も「日本一の城下市」と呼ばれる日曜市を周るツアーで、土佐の名産「酢みかん」を題材に、ご近所さんが柑橘の種類の違いやその地域ならではのアレンジ方法を伝授する。日曜日のみ7:00～8:00/8:15～9:15に開催している。料金は無料。

OMO5沖縄那覇「市場まーさんぽ」

OMO5沖縄那覇では「市場まーさんぽ」を通年実施している。「まーさん」とは沖縄の言葉で「美味しい」という意味。沖縄の台所と称される「那覇市第一牧志公設市場」や周辺店舗を巡りながら、沖縄の食文化を紹介する。料金は1名1,000円。

OMO5小樽「朝市で勝手にお節介丼ツアー」

OMO5小樽の「朝市で勝手にお節介丼ツアー」では、市場の人がオススメする旬の海鮮を、お節介にたくさん使用した海鮮丼が味わえる。小樽だからこそ生で食べられるニシンやホッケ、柳の舞や八角など希少価値の高い魚が味わえることも。お節介な市場の方との魚トークを楽しみつつ、その日だけの特別な海鮮丼を堪能できる。料金は1名4,500円。

OMO5函館「なまら満足!朝の自由市場 専門店めぐり」

OMO5函館「なまら満足!朝の自由市場 専門店めぐり」では、約70年の歴史を持ちいつも地元民で賑わう、「はこだて自由市場」を案内する。魚種ごとの専門店が数多く立ち並び、鮮度の良さから料理人が仕入れに来る「プロ御用達の市場」としても知られている。参加料金は無料。