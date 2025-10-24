モデルでタレントのアン ミカが、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)の第4話(10月31日放送)にゲスト出演することが24日、明らかになった。

御子柴遙役のアン ミカ

『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫役を波瑠、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵役を川栄李奈が演じ、茉海恵の一人娘・いろは役を池村碧彩が務めている。

ポジティブな思考と数々の金言で巷で人気を博しているアン ミカ。人気バラエティ番組『プレバト!!』(MBS/TBS系)では、見事な水彩画の才能を発揮するなど、多方面で活躍中だ。今年放送された金曜ドラマ『イグナイト -法の無法者-』では、パブリックイメージと真逆の演技を披露し、俳優としての飛躍にも注目が集まっている。

本作でアン ミカが演じるのは、いろはが通う柳和学園小学校の2年生の保護者でエッセイストとしても活躍している学園内の有名ママ・御子柴遙(みこしば・はるか)。学園に子どもを通わせている保護者主催で行われる“ファミリーデー”で薫と出会う。 個性的なママたちのなかでもひときわ際立つ、その装いや演技にご注目だ。

アン ミカ コメント

話題のドラマからお声がかかり、光栄でした！

ミステリアスで保護者会で影響力を持つ、子どもに愛情深いママ役。

演技の世界は、人生では経験しないことも体験させて頂けるのが喜びです。

出演されている俳優さんたちが、私が尊敬する大好きな方々ばかりで背筋が伸びる想いでしたが、元気なお子さんの明るい声と柔らかいアットホームな雰囲気に、リラックスしながら、演技に挑むことができ、感謝です。

