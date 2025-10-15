グローバルボーイズグループ・JO1の大平祥生が活動を休止することが15日、所属するLAPONE ENTERTAINMENTが公式サイトで発表された。

大平祥生

サイトでは「【お知らせ】 大平祥生に関するご報告」と題し、「このたび、大平祥生につきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」と報告。「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より当面の間、活動を休止することとします」と伝えた。

そして、「日頃より応援してくださっていますファンの皆さま、ならびにご支援を賜っております関係者の皆さまには突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。また、弊社の管理体制及び対応に至らぬ点がありましたことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪。「ファンの皆さまの期待に応えた行動規範を遵守するよう、改めて全アーティストに指導・教育を徹底してまいります」と記した。

JO1は、2019年12月11日にオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)で結成。2020年3月にデビューした。