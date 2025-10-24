男性が真剣告白　しかし女性は涙を浮かべ、その場を立ち去った　そして向かった先は…

ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』最終話が、19日に配信された。

※以下、ネタバレあり。

薬剤師のタカが選んだのは?

最終話では、14日間の婚活旅の集大成として「運命の告白タイム」が行われた。OL・アイのもとを訪れたのは、フェンシングコーチのケンタ。旅の中で徐々に距離を縮め、同棲生活も経験した2人。ケンタが「アイちゃんに出会えたことがうれしい。これからも結婚を見据えて付き合いたい」と告白すると、アイは「心から信頼できる人と巡り会うのが旅のテーマだった。その目標を叶えられたのはケンタくんのおかげ」と涙ながらに応え、2人は抱き合いカップル成立となった。

飲食店店長・ヒロはモデルのナツキのもとを訪れ、「ずっと頭の中にいた。俺でよければ付き合ってください」と真剣に告白。しかし、ナツキは涙を浮かべながら「初めて見たときからヒロしか見えてなかった。でもこの期間中、いろんな気持ちが交錯して…。感謝を伝えたい人が他にもいる」と伝え、その場を立ち去った。

その後ナツキは薬剤師のタカのもとを訪れるが、そこにはタレントのルナも登場。緊張が走る中、ナツキは「タカが言葉や行動で気持ちを伝えてくれるのがうれしかった。これからもっと知っていきたい」と伝え、ルナも「優しいタカちゃんと未来を歩みたい」と思いを告げる。タカが選んだのはルナ。「自然と元気をもらえる存在。まっすぐな想いを伝えてくれてうれしかった。ルナとなら将来を明るく想像できる」と話し、2人はカップル成立となった。

経営者・モエミの選択

最後に登場したのは、経営者・モエミ。年収1億円の歯科医・ノリヤスとの同棲を経て、美容師・トシヒコからも熱烈なアプローチを受けるなど、注目を集めてきた。トシヒコは「大好きです。結婚を見据えてお付き合いしたい」と告白。一方、ノリヤスは「モエミに惹かれたのは僕のほう。だから同棲解消を告げられたときは真っ暗になった。これから先も、隣にいてほしい」と思いを伝えた。

すると、モエミは2人に感謝を述べた上で、「話すたびに、ノリヤスとは似ていると感じた。この同棲生活で彼の本質が見えた。未来に向かって歩みたいと思えるのはノリヤスです」と告げる。最後に2人はキスをし、安心したノリヤスは「ハッピーエンドですね」とポツリ。これにて『ガールオアレディ シーズン2』14日間の旅は幕を閉じた。

特別企画「スクラッチデート」が配信中

さらに放送終了後より、「ABEMAプレミアム」限定で、14日間の旅で見事カップル成立となったフェンシングコーチ・ケンタ＆OL・アイの“本音と未来”に迫る特別企画「スクラッチデート」を配信中。BBQを楽しみながら、『ガールオアレディ シーズン2』の裏話や、2人の結婚観が赤裸々に語られる。

また、10月26日(18:00〜)からは、最終回で想いがすれ違ったヒロ&ナツキの“4カ月ぶりの再会”に密着した特別映像を公開。果たして2人は何を語るのか。