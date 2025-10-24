お笑いコンビ・ロッチが、25日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』(毎週土曜15:00～)にゲスト出演する。

ロッチ

ゲストたちが「人生の選択エピソード」を披露し、その選択を2択のクイズにして出題する好評企画「人生の選択」。

今回はゲストにお笑いコンビ・ロッチを迎え、チームによる対抗戦で勝負する。ワタナベエンターテインメントに所属するロッチは、実は2人ともNSC（吉本総合芸能学院）大阪校の卒業生。奈良県出身の中岡創一は「小さい頃から漫才師になりたかった」と語る一方、相方で大阪府出身のコカドケンタロウは、志望理由を「母親に言われて」と打ち明ける。NSCを高校だと思っていた母親の勘違いから養成所に入学したという顛末に、明石家さんまは「イタい家族やな」と苦笑する。

番組では28年前、新人時代の2人がそれぞれ『オールザッツ漫才』に出演した貴重映像を公開。コカドが当時組んでいたコンビのネタを見たさんまは「放送してほしくなかったら100万円払え」とイジりまくる。

ほかにも、親友同士でロッチを結成した経緯をはじめ、20年経つ今もコンビ仲の良い2人の珍しい関係性が明らかになる。それは、コカドが「一方的に中岡君がキレる」と明かす4年に1回の大喧嘩。温厚な中岡のイメージにさんまは「中岡が!?」とビックリ。4年に1回、相方に対して溜まった不満を爆発させるという中岡が「俺にこうしろとか指示をだせ!」とガチギレするその理由に、さんまは大笑いする。

さらに、中岡は「好きすぎる」というコカドへの憧れを熱弁。相方への思いの丈をぶっちゃけるのに対して、コカドが恐怖を感じたという中岡の行動がクイズで出題される。明石家メンバーもドン引きするその行動とは……。

(C)MBS