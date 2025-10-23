カルビーとBANDAI SPIRITSは、「じゃがりこ」が今年で発売30周年を迎えるにあたり、同社の人気ブランド「超合金」とのコラボレーション商品『超合金 じゃがりこキング』(13,750円)を発売する。発売元はBANDAI SPIRITSで、「じゃがりこの日」である10月23日より予約受付を開始、2026年5月に発送予定。

『超合金 じゃがりこキング』は、「じゃがりこ」を模したプラスチック製カップの中に、合金素材でつくられたじゃがいもの騎士王“じゃがりこキング”が収納されており、「じゃがりこモード」と「ロボットモード」に変形する。

「じゃがりこキング」カップを開けると、中にはまるで「じゃがりこ」がぎっしり詰まっているかのように見える。カップから取り出すと「じゃがりこキング」が「じゃがりこモード」で登場する。

「ロボットモード」では、杖と盾、マントを装着した、じゃがいもの騎士王「じゃがりこキング」が出現。胸元と盾にはメッキパーツのエンブレムを装着している。

BANDAI SPIRITS公式YouTubeでは商品PVが公開中。また、11月14日～16日に東京・秋葉原で開催される「TAMASHII NATION 2025」にて、試作品を初公開。会場には約2メートルの巨大「超合金 じゃがりこキング」カップが登場し、来場者限定特典も配布する。