バンダイは、「機動戦士ガンダム GフレームFA 09(12個入)」(8,976円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

2026年3月発送予定「機動戦士ガンダム GフレームFA 09(12個入)」(8,976円)

フレームにアーマーを装着して完成するハイスペック可動フィギュア「機動戦士ガンダム GフレームFA」の第9弾が登場。

二の腕・太もも部分などのアーマー・フレームを改良し、背面まで外装を纏ったフルアーマー(FA：Full Armor)仕様に進化。従来通り、フレーム機構による広い可動域、アーマーセット単品でもディスプレイ可能なギミックは健在で、無可動ハンガーは台座に組み替え可能となっている。

第9弾は「Ξ(クスィー)ガンダム」「GFreD(ジフレド)」「ザクI」の強力ラインナップ。「Ξガンダム」はアーマーセット、フレームセット、「Ξガンダム用オプションパーツセット」の3つを揃えることで完成する。全7種で豪華に展開。

【ラインナップ】

1.Ξ(クスィー)ガンダム アーマーセット

2.Ξ(クスィー)ガンダム フレームセット

3.Ξ(クスィー)ガンダム用オプションパーツセット

4.GFreD(ジフレド) アーマーセット

5.GFreD(ジフレド) フレームセット

6.ザクI アーマーセット

7.ザクI フレームセット

※BOX販売のみ。

※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。

(C)創通・サンライズ