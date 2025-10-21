バンダイは、「機動戦士ガンダム GフレームFA 09(12個入)」(8,976円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。
フレームにアーマーを装着して完成するハイスペック可動フィギュア「機動戦士ガンダム GフレームFA」の第9弾が登場。
二の腕・太もも部分などのアーマー・フレームを改良し、背面まで外装を纏ったフルアーマー(FA：Full Armor)仕様に進化。従来通り、フレーム機構による広い可動域、アーマーセット単品でもディスプレイ可能なギミックは健在で、無可動ハンガーは台座に組み替え可能となっている。
第9弾は「Ξ(クスィー)ガンダム」「GFreD(ジフレド)」「ザクI」の強力ラインナップ。「Ξガンダム」はアーマーセット、フレームセット、「Ξガンダム用オプションパーツセット」の3つを揃えることで完成する。全7種で豪華に展開。
【ラインナップ】
1.Ξ(クスィー)ガンダム アーマーセット
2.Ξ(クスィー)ガンダム フレームセット
3.Ξ(クスィー)ガンダム用オプションパーツセット
4.GFreD(ジフレド) アーマーセット
5.GFreD(ジフレド) フレームセット
6.ザクI アーマーセット
7.ザクI フレームセット
※BOX販売のみ。
※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。
(C)創通・サンライズ