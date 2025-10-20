【10月21日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

10月21日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 今回はマロンやおいもを使った秋の味覚を使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年10月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」(248円)

価格 : 248円

エネルギー : 211kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは270円とのこと

ふんわり生地に2層のマロンクリームをたっぷりサンドしたロールケーキが登場。栗の濃厚な味わいと軽やかなホイップが絶妙に調和した、秋らしい上品な仕上げりが魅力です。

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ(紅はるか)」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 241kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは225円とのこと

ふわもち食感のパン生地に、紅はるかの甘みを生かしたおいもホイップを閉じ込めましたクリームパンが登場。とろけるような口あたりで、冷やしてもおいしい一品になります。

「ふわもち生シフォン 焼き芋」(279円)

価格 : 279円

エネルギー : 224kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわふわでやわらかなシフォン生地に、焼き芋の優しい甘さを感じるクリームを合わせたスイーツが登場。香ばしさとしっとり食感を合わせて楽しむ、秋のティータイムにぴったりな商品です。

「ショコラクイニーアマン」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 421kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

外はカリッと香ばしく、なかはしっとりとしたショコラクイニーアマンが登場です。ほろ苦いチョコの風味とバターの香ばしさがマッチした贅沢な味わいになっています。

「うずまきロールケーキ カフェモカ」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 393kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

コーヒークリームとミルク風味クリームを巻いた、カフェモカ風味のロールケーキが登場です。コーヒーの香りとまろやかな甘さが絶妙で、コーヒータイムにもぴったりのスイーツになります。

まとめ

10月21日以降に登場する新商品は、「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」や「ふわもち生シフォン 焼き芋」など、秋の味覚を存分に楽しめるラインナップ。気になる商品はぜひ店頭でチェックしてみてください!

※画像は公式ホームページより引用