三井不動産は11月4日、愛知県岡崎市にて「三井アウトレットパーク 岡崎」をグランドオープンする。

オープンするのは、名古屋鉄道本線「本宿」駅から徒歩圏内で国道1号線や新東名高速道路「岡崎東」IC、東名高速道路「音羽蒲郡」ICからも至近の場に立地する、愛知県初のアウトレットモール。

同施設は、157店舗が集まるアウトレットゾーンと、23店舗が出店する公園型施設「OKAZAKI MARKET(オカザキマーケット)」の合計180店舗で構成されている。日本初出店は32店舗・中京圏初出店は35店舗となる。

施設構成図

食関連店舗は、合計45店舗。2F中央には、フードコート・レストラン・軽飲食・食物販が集まるフードゾーンが登場する。

「OKAZAKI MARKET」は、約4,200平方メートルの規模となっており、東海エリアのアウトレットにして最大緑地面積の広場を有するのも特徴。エリア内では、スペース監修のもと、夕方以降毎時間には光・音・水のショー「MAGIC HOUR」を上演する。

屋外広場には、ステージや人工芝エリア、遊具、噴水・水景、ドッグランを設置し、スポーツ・エンターテインメントといった各種イベントを展開予定となっている。