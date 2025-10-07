グレイ•パーカー•サービスは、アクセサリーぬいぐるみの新ブランド「Kiramekko(きらめっこ）」を発表する。本ブランドの第一弾商品として、「ちいかわ」からは、個性豊かな仲間たちがテディベアの着ぐるみを着た「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear(全6種）」を10月10日よりちいかわらんど原宿店にて先行販売する。「mofusand」からは、にゃんこ達がアニマルな衣装をまとった「mofusand Kiramekko Fluffy Kittens(全6種）」を10月17日より販売する。

近年、若い世代を中心に、お気に入りのぬいぐるみやマスコットを身につけることが流行している。このトレンドを受けて、当社は「大好きなキャラクターをもっと身近に感じてほしい」「日常生活をより楽しく彩ってほしい」という願いを込めて、単なるキャラクターグッズにとどまらない、大切な人へのプレゼントとしても喜ばれる特別なアクセサリーぬいぐるみブランドを開発した。「Kiramekko」の最大の特徴は、ブランド名の由来でもある「キラキラと輝く目」。この印象的な目は、持つ人の心を優しく癒し、見るたびに幸せな気持ちにしてくれる。

ちいかわ Kiramekko Teddy Bearは1個2,420円。

mofusand Kiramekko Fluffy Kittensは1個2,420円。

(C)nagano (C)mofusand