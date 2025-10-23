お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明と矢作兼が16日深夜、TBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。リスナーから“結婚報告”が続々寄せられる事態に、大慌てする場面があった。

「感動する」「涙出てくるな～」感慨深げな小木だったが…

リスナーの結婚報告が相次いだ前回放送。小木の結婚記念日である「10月10日」に入籍した夫婦は、“チームオクトーバー”に入れるとあって、今年も多数のメールが届いていた。そして、この日も、結婚報告が続々。同ラジオがきっかけで結婚した夫婦、相手を説得して「10月10日」に入籍した夫婦など、“チームオクトーバー”への熱い思いが届くと、小木は、「おめでとう」と祝福しながら、「すげーいい。感動する」「涙出てくるな～」「素晴らしい」と感慨深げだった。

小木のほか、「10月10日」が結婚記念日の東京03・角田晃広、同局プロデューサー・宮嵜守史氏らで形成している“チームオクトーバー”。毎年、おそろいのTシャツを着てお祝いの会を開いており、リスナーにも自腹でTシャツをプレゼントすることに。しかし、矢作が、結婚報告を読み上げている間、小木は、「もういいんじゃない? まだあるの?」「すげー来てねーか? ちょっと待って!」と大焦り。あまりの多さに、「毎年やっていきたいけど、Tシャツっていうのが負担でけーな」「こんななると思ってなかった。生活費がなくなっちゃう」と本音をもらした。

一方の矢作は、「結婚って人生の一番のビックイベントだよ? それを、小木の“チームオクトーバー”に入りたい! ってだけで、あんなにいっぱいの人が結婚していいわけ?」と驚がくしながら、「みんないい笑顔。結婚した人の笑顔っていいね」としみじみ。なかには、婚姻届けを提出する道中に車の事故に遭い、11日の入籍になってしまった不運なリスナーも。「ダメよ! 無理無理」とチーム入りを拒否した小木だったが、矢作に、「(Tシャツを)送ってあげてよ～」と懇願され、「じゃあいいよ! もう、これはしょうがない。今回だけね」と特例で認めていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。