チョコレートでお馴染みの明治がこのほど、「美少女戦士セーラームーン」とタイアップすることに。武内直子先生描き下ろしのセーラー10戦士が、キービジュアルとして登場です!

マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

セーラー10戦士が明治チョコのキービジュアルに

12月10日よりスタートする今回のタイアップでは、武内直子先生描き下ろしのセーラー10 戦士がデザインされたナッツチョコシリーズが販売されるほか、対象商品購入で「オリジナル缶ミラー」がもらえるキャンペーンも。また、クリスマスにぴったりなコラボレシピも用意されるなど、ファンにはたまらない企画が満載です。懐かしすぎてキュンキュンしちゃいますね。

コラボ商品では、明治の人気チョコレート菓子『アーモンドチョコレート』と『マカダミアチョコレート』のパッケージに、それぞれセーラー10戦士から2人ずつが登場。

組み合わせは、『アーモンドチョコレート 美少女戦士セーラームーン』にはエターナルセーラームーン&スーパーセーラーちびムーンと、スーパーセーラーマーズ&スーパーセーラーヴィーナスの2人をデザイン。『マカダミアチョコレート 美少女戦士セーラームーン』には、スーパーセーラーマーキュリー&スーパーセーラージュピター、スーパーセーラーウラヌス&スーパーセーラーネプチューン、スーパーセーラープルート&スーパーセーラーサターンの3人がラインアップされています。どのパッケージも可愛すぎませんか!?

また、全国の一部スーパーおよびドラッグストアで明治のチョコレートやグミを3個購入すると、「オリジナル缶ミラー」がもらえちゃうキャンペーンも開催されます。こちらも、セーラー10戦士から2人ずつがデザインされた白い缶ミラーが、全5種用意されています。組み合わせはこちら。

エターナルセーラームーン&スーパーセーラーちびムーン

スーパーセーラーマーキュリー&スーパーセーラージュピター

スーパーセーラーマーズ&スーパーセーラーヴィーナス

スーパーセーラーウラヌス&スーパーセーラーネプチューン

スーパーセーラープルート&スーパーセーラーサターン

さらに、クリスマス向けのコラボレシピとして、スーパーセーラームーンの衣装をイメージした「スーパーセーラームーンのムーン・クライシス・ケーキ」や、人間の言葉を話すセーラー戦士の愛猫を模した「ルナ&アルテミスのチョコマフィン」、惑星に見立てた「セーラー5戦士のマーブル柄チョコレート」のレシピも公開。どれも乙女心をくすぐるキュートなスイーツで、食べるのがもったいないくらいです。

SNSで発表されると、「武内先生の描き下ろし、絶対素敵ですね!」「それぞれでハート作ってるのかわいい」「可愛いすぎてずっと見てられる(泣)」「秒速でなくなる未来がみえる 朝イチで行く」「セーラームーン好きにはたまらない」と話題に。執筆時点までに、5.3万を超える“いいね”が集まっています。

30周年を迎えた今もなお乙女心をくすぐる美少女戦士たち。そのときめきを、明治のチョコレートと一緒に味わってみてはいかがでしょうか?

トレンドリサーチャー: 會田理沙子

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部

(C) Naoko Takeuchi

