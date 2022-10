今年で12年目を迎える「とある」シリーズと立川市とのコラボイベント「とある自治体の地域振興」が、【たちかわ楽市2022】内のイベントとして、2022年11月12日(土)・13日(日)の2日間、昭和記念公園花みどり文化センターにて開催される。

「とある」シリーズファンであれば、聖地で行われる1年に一度のお祭りとしておなじみのコラボイベントだが、2020年/2021年は、新型コロナウイルスの影響で、伊勢丹前での物販イベントのみが開催された。2022年は昭和記念公園花みどり文化センターでの開催となるが、来場にあたっては、『たちかわ楽市2022 来場予約フォーム』から事前予約が必要となる。当日の来場でも、来場時に必要要素を記載することで入場は可能だが、予め登録してからの来場するのがオススメだ。

入場の際は、待機列に並び、検温と予約表の提示を済ませた後、アニメ会場や楽市の屋台など、それぞれの目的地に向かうという流れになる。また、会場内での飲食は禁止となっている。

2022年の新規描き下ろしイラストには、御坂美琴/白井黒子/初春飾利/佐天涙子/上条当麻/一方通行の6名が描かれており、常盤台中学の一般開放日である<盛夏祭>の1シーンをイメージしたものとなっている。ここでは、このイラストを使用した「とある自治体の地域振興」2022年商品を紹介しよう。

1) とある自治体の地域振興2022 A4クリアファイル …… 価格550円(税込)

2) とある自治体の地域振興2022 缶バッジ 全12種(ブラインド) …… イベント価格:1回600円(税込)

3) とある自治体の地域振興2022 アクリルキーホルダー 全6種 …… イベント価格:各1,200円(税込)

4) とある自治体の地域振興2022 アクリルスタンド 全6種 …… イベント価格:各1,600円(税込)

5) とある自治体の地域振興2022 アクリル背景共通台座 …… 2,200円(税込)

6) とある自治体の地域振興2022 ラバーマット …… 3,850円(税込)

7) とある自治体の地域振興2022 B2タペストリー …… 4,400円(税込)

※事後通販の「とある自治体の通信販売」では、2)660円(税込)、3)1,210円(税込)、4)1,650円(税込)となる。

また、イベントにあわせて『とある科学の超電磁砲T』の新商品も先行販売される。

1) すわってマスコット!全6種 …… イベント価格:各1,300円(税込)

2) ゲコ太トートバッグ …… 3,850円(税込)

3) GGデフォルメコレクションプチアクリルスタンド全20種(ブラインド) …… イベント価格:1回600円(税込)

4) GG3耐ステッカー 御坂美琴/ゲコ太 …… イベント価格:各800円(税込)

5) 天使ゲコ太マグカップ …… イベント価格:1,900円(税込)

6) GELLOTシャツver.2(白)M/L/XL …… イベント価格:3,500円(税込)

※事後通販の「とある自治体の通信販売」では、1)1,320円(税込)、3)1個660円(税込)、4)各880円(税込)、5)1,980円(税込)、6)3,520円(税込)となる。

さらに、恒例となった商品1,000円購入ごとに1枚もらえる抽選券の景品として、後述する「とある自治体の地域振興 キャスト出演上映会」に出演する佐藤利奈(御坂美琴役)、新井里美(白井黒子役)、豊崎愛生(初春飾利役)、伊藤かな恵(佐天涙子役)の直筆サイン入りTシャツ(非売品)を各3名、合計12枚が用意されるので、こちらも注目しておきたい。

Tシャツのイメージ

当選発表は、感染防止対策の一環として、会場での抽選ではなく、イベント終了後に抽選を行い当選番号を発表する方式となる。当選の発表は11月下旬、立川観光コンベンション協会の公式twitter(@tachikawa_k)にて発表される。

なお、事後通販も予定されており、通販でも各1名、合計4枚の直筆サイン入りTシャツが用意されるので、イベントに参加できない人は事後通販にも注目。通販分は1,000円以上の1注文1口、当選発表は商品の発送後に、グルーヴガレージの公式Twitter(@GuruGare)にて発表される。

そして、今回の目玉イベントは11月13日(日)に行われる「とある自治体の地域振興 キャスト出演上映会」。2013年3月以来、約9年ぶりに立川シネマ・ツー a studioに、佐藤利奈(御坂美琴役)、新井里美(白井黒子役)、豊崎愛生(初春飾利役)、伊藤かな恵(佐天涙子役)の4名が登壇し、トークショー付きで『とある科学の超電磁砲』の特別上映会が実施される。上映内容は以下の通り。

1) 『とある科学の超電磁砲』第1期~第3期 全OP上映

2) キャスト出演トークショー

3) 『とある科学の超電磁砲』第1期~第3期 最終話上映

4) 『とある科学の超電磁砲』第1期~第3期 全ED上映



音に定評のある立川シネマ・ツー a studioならではの調音上映なので大きなスクリーンといい音で『とある科学の超電磁砲』を楽しむことができる。

気になる参加方法は、2022年10月26日(水)20:00より、Livepocketにて先着座席指定予約となる。参加費用は無料。

■上映会チケットの申込み方法

事前に会員登録(※すでに会員登録している場合は不要)を済ませ、サイトに表示される座席表から空いている座席を選ぶ方式。先着順で、満席になり次第終了となる。

また、この物販イベントに先駆けて、9月27日(火)より、「とある自治体の地域振興&とある魔術の禁書目録 幻想収束(イマジナリーフェスト)」のラッピング立川バスが運行中。車内の広告まで「とある」デザインというスペシャル仕様の1台となっている。なお、ラッピングバスの運行は2022年12月31日(土)まで。

さらに、今年で3回目、立川の町を回遊するイベントとして人気の「とある自治体の電子回遊(デジタルラリー)」も12日(土)・13日(日)の両日、10:00~16:00で開催される。13店舗のうち8店舗のスタンプ制覇で2023年A3ポスターカレンダーがプレゼントされる。今年は、ヤシの実&パインサイダーも発売中なので、あわせて注目しておきたい。

