ファミリーマートは10月16日、「ファミマふるさと納税」にお礼品を合計8商品追加した。

ファミマふるさと納税

お礼品に「ハーゲンダッツ」が新登場

お礼品がすぐに全国の店舗で引換可能なファミマふるさと納税に、新たに北海道浜中町と埼玉県久喜市が参画。「ハーゲンダッツ」ブランドの「ミニカップバニラ(北海道浜中町)」や、おつまみとしても人気の「風味が豊かなチーズ鱈(埼玉県久喜市)」、人気のカップ麺が冷凍麺になった「味仙本店監修台湾ラーメン(静岡県焼津市)」など8商品が追加された。

お礼品詳細

ファミマふるさと納税はお礼品全体で24自治体64商品と、物価高対策としても活用できる日常使いの商品がさらに利用しやすくなった。同社は今後も、地域や自治体と相互連携と協働による活動を推進し、お礼品の拡充を図るとともに、地域の魅力発信に継続的に取り組むとしている。

北海道浜中町の特産品等が当たる

ハーゲンダッツの購入で北海道浜中町の特産品等が当たる

期間中、エントリーし「ファミペイ」を提示して対象のハーゲンダッツを購入すると、浜中町の特産品等が抽選で合計500名に当たる。さらに期間中、合計5個以上の購入で当選確率が3倍となる。

対象商品はハーゲンダッツミニカップのバニラ、ストロベリー、グリーンティー、クッキー&クリーム、マカデミアナッツ。キャンペーン期間は2025年10月16日10:00～11月3日23:59までとなる。