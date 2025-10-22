イトーヨーカ堂は、セブン＆アイ・ホールディングスのプライベートブランド「セブンプレミアム」より、美容と健康を応援する新シリーズ『食べコス』を10月20日から全国のイトーヨーカドーおよびヨークの192店舗にて発売する。

本シリーズは、イトーヨーカドーが掲げる食品戦略の一つである「新しい価値」の一環として、開発された商品。健康志向の高まりとともに拡大する美容食品市場に向け、日常の食事の中で自然に美容成分を取り入れられる生活スタイルを提案する。

近年、コラーゲンやビタミンCなどの美容成分への関心が高まる一方で、「サプリメントは少しハードルが高い」、「習慣化が難しい」といった声も多く聞かれる。「食べコス」は、こうしたニーズに応えるため、「毎日、HTCコラーゲンでちょっといいこと」をコンセプトに、美容にうれしいコラーゲンをおいしく、効率よく、そして手軽に取り入れられる置き換え型の食品として誕生した。

「食べコス」シリーズには、ファンケルが中心となって開発した、美容にうれしい「HTCコラーゲン」※1を採用している。

今回発売されるのは、日常の食生活に取り入れやすい全9品目。そのまま食べられる手軽さを追求しており、忙しい毎日でも無理なく続けられる商品となっている。おやつや軽食の置き換えとしても活用いただけるため、「食べたい」と「キレイでいたい」の両立を願う食のライフスタイルを提案する。

セブンプレミアム シャインマスカットグミ(158円)は、ファンケルHTCコラーゲンを配合した、シャインマスカット果汁使用の2層のトロぷに食感グミ。セブンプレミアム ぶどうグミ(158円)は、同じくファンケルHTCコラーゲンを配合した、ぶどう果汁使用の2層のトロぷに食感グミ。

セブンプレミアム クランチチョコ チョコレート(198円)およびセブンプレミアム クランチチョコ ブルーベリー(198円)は、ファンケルHTCコラーゲンを配合したクランチチョコ。大豆パフ、オーツブランを使用し美味しくたんぱく質と食物繊維を補給できる。

セブンプレミアム シーフードヌードル(158円)は、ファンケルHTCコラーゲンを配合したシーフード味のスープにしなやかな食感の麺を合わせた商品。キャベツ、スクランブルエッグ、かに風味かまぼこ、いか、ねぎの具材が彩り良くカップに広がる。

セブンプレミアム 白がゆ(228円)は、白米のやさしい甘さを感じるシンプルな白がゆ。吸収されやすいサイズまで分解したファンケルHTCコラーゲンを配合している。セブンプレミアム 玉子がゆ(228円)は、ふんわりとした玉子とやさしいだしの香りを感じる玉子がゆ。吸収されやすいサイズまで分解したファンケルHTCコラーゲンを配合している。

セブンプレミアム 参鶏湯風がゆ(228円)は、鶏のうま味と、香味野菜や香味油の華やかな香りを感じる、参鶏湯風のおかゆ。吸収されやすいサイズまで分解したファンケルHTCコラーゲンを配合している。

セブンプレミアム 五穀ごはん(748円)は五穀とコラーゲンを一緒に炊き込む雑穀ごはん。毎日のおかずに合わせやすいよう、クセがなくあっさりとした味わいに仕上げた。吸収されやすいサイズまで分解したファンケルHTCコラーゲンを配合している。