星野リゾート トマム(北海道勇払郡)は9月17日～24日の期間、「未来空想新聞 2042製作委員会」(パナソニック・朝日新聞)と共同で、「未来空想新聞 2042」特別企画～未来の雲海テラスを空想しよう。～を開催した。

雲海テラスは、2005年の誕生以来、多くの人に雲海と山々の絶景を届けてきた。雲海テラスから空を見上げ、雄大な景色を眺める体験は、「空を見上げて、未来を想う。」という「未来空想新聞」のメッセージと深く共鳴している。20周年という節目に、来場者が「未来の雲海テラス」を空想し、その思いを形にする体験を通じて、感動をさらに深いものへとつなげたいという想いから、今回の共同企画が実現した。

雲海テラス(展望スポット Cloud Pool)

「未来空想新聞」とは

同新聞は、多くの人がともに未来を空想し、より良い未来を共創するためのプラットフォーム。2022年の創刊から4年目となる「未来空想新聞2042」では、一般の人からも空想を募集し、5,300件を超える多様な未来を想う空想記事が寄せられた。その一部は、「未来空想新聞2042WEB版」や「未来空想新聞2042」第2弾で紹介されている。また、同第2弾には、コンセプトに賛同した企業・自治体による空想広告や空想記事を掲載しており、星野リゾートによる空想広告の展開をきっかけに、よりコンセプトを具現化する取り組みとして今回の共創企画の実現につながった。

「未来の雲海テラス」を空想する3つの体験

「雲海講座」にて未来空想新聞の紹介

リゾナーレトマムの宿泊者向けに開催した「雲海講座」では、未来空想新聞2024の編集者が登場し、新聞発行のきっかけや、これまでに掲載された記事を紹介。翌日訪れる雲海テラスでの体験をより深く楽しむための予習として、未来へのイメージを膨らませた。参加者には、記事すべてが未来をテーマにした未来空想新聞2042の第2弾を無料で配布した。

「未来の雲海テラス」を空想した"見出し"を作成

雲海テラス来場者を対象に、未来の雲海テラスをテーマにした「空想見出し」を作成する体験展示を実施した。期間中に記入された見出しは534枚。17年後の雲海テラスを空想したワクワクする見出しがボードに多数展示された。その中から厳選されたユニークな作品は、未来空想新聞 2042 WEB版に掲載されている。会場には、イベントオリジナルのフォトブースを設置。未来の雲海テラスに思いを馳せた体験者は、思い思いのポーズでこの日の楽しさを写真に収め、忘れられない旅の思い出として持ち帰った。

「未来の雲海テラス賞」の発表

この企画では、応募された見出しの中から特にユニークな作品を選出し、「未来の雲海テラス賞」として発表。トマムのスタッフと未来空想新聞2024制作委員会が独創性や未来への希望にあふれた見出しを厳選した。受賞作品は、パナソニック公式ニュースサイトやSNS、そしてトマム公式サイトで公開している。旅の思い出だけでなく、イベントに参加した人々が、その後も未来への夢を膨らませるきっかけとなる、心温まる企画となった。