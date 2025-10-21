経営者男性、レースアンバサダーと距離を縮めつつある一方で…別の女性と“ただならぬ展開”迎える　

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第6話が、きょう21日(21:00〜)に配信される。

『ラブキャッチャージャパン2』

この番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。

『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか。恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーだ。スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務める。

大胆なイメチェンを敢行

第6話では、女性メンバーが希望する男性を指名してデートを行うことに。カフェデートやショッピングデートなど、それぞれが気になる相手との時間を過ごすが、唯一デートに誘われなかったのは、人気YouTuberのいぶき。

そんな中、デートから戻ってきたIT企業勤務のえみりに対し、いぶきは意外な“行動”を決意する。「男の子でこういう人がいいなってある?」とさくらに尋ねたときの何気ないひと言を思い出し、その言葉を胸に、思いを寄せている“さくらのために”大胆なイメチェンを敢行。えみりから「女の子だったらキュンとするかも」と背中を押される。

えみりと“ただならぬ展開”

一方で、レースアンバサダーのうららと距離を縮めつつある経営者・まさおは、第5話に続き、えみりと “ただならぬ展開”を迎えることに。うららとのデートでもお互いの気持ちを確かめ合うようなそぶりを見せながらも、その直後、再び2ショットルームでえみりと向き合うまさお。手を握り合い、距離が近づき……

