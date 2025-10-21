関西電力送配電は、越前嶺南線・湖東線の鉄塔建替え工事を舞台にした新WEB CM「ウルトラ怪獣鉄塔へ⾏く」を10⽉21⽇の“あかりの⽇”に公開した。

本動画は、ウルトラマンシリーズの中で鉄塔を破壊してきた怪獣たちを代表して、⼈気怪獣・カネゴンが鉄塔建替え工事を見学し、そこに携わる作業員の想いに触れていく物語。ウルトラマンシリーズを彷彿とさせるカットも多数盛り込まれており、懐かしさと新鮮さの両⽅を楽しめる内容になっている。また、出演者は実際に工事に携わる作業員であるため、鉄塔建替え工事の舞台裏を知ることができ、作業員の想いをより⾝近に感じられる作品だという。

⼀通の手紙から始まるカネゴンの鉄塔工事見学

物語は、工事に携わる作業員が「ウルトラ怪獣のみなさんへ」と題して送った⼀通の手紙から始まる。これまで鉄塔を壊してきた怪獣たちに対し、「鉄塔は電気を届けるための⼤切な存在だから、壊さないでほしい」という切実な想いを届ける。

その想いに応えるように現れたのが、なぜか怪獣代表として選ばれたカネゴン。会議室で作業員の声に⽿を傾け、その後、普段は⽴ち⼊ることのできない⼭間部の鉄塔建設現場を訪れる。

怪獣が現れるたび、鉄塔は犠牲となってきた。だからこそ“つくる側の気持ち”を知ってほしい。関西電力送配電は、ウルトラ怪獣に⼀通の手紙を送った。

作業員が待ち侘びる中、関西電力送配電を訪れたのは、手紙を受け取ったウルトラ怪獣カネゴン。作業員たちに温かく出迎えられ、会議室へと案内される。

総距離約30 kmに及ぶ鉄塔建替え工事の概要を教えてもらったカネゴンは、ついに⼭間部の建設現場を訪れる。

鉄塔建設作業に圧倒されるカネゴンは、普段は見られない光景に⼤興奮。

工事を⽀える⼈々の技術と想いに⼼を打たれたカネゴン。カネゴンからも怪獣たちの思いを伝え、作業員と熱い握手を交わす。

プレゼントキャンペーンを開催!

今回公開した新WEB CMの感想と共にXにポストを投稿した方の中から、抽選で30名にプレゼントを行うキャンペーンを実施する。

期間は10⽉21⽇～11⽉3⽇。関西電力送配電株式会社公式Xアカウント(@KANDEN_souhai)をフォローのうえ、キャンペーン期間中にキャンペーンサイトからWEB CMを視聴し、指定の⽅法によりポストした⽅を対象として、抽選で30名にソフビメーカーとしても⼈気のMAXTOY製「関西電力送配電コラボ記念 カネゴンオリジナルソフビ」をはじめとした賞品をプレゼントする。

商品内容は、関西電力送配電コラボ記念 カネゴンオリジナルソフビ、カネゴンTシャツ、カネゴンポーチ。(※ソフビ画像はイメージ)

(C)円谷プロ