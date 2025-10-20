10月も後半戦。夏から秋への季節の変わり目はいわゆる「秋バテ」に陥りやすい時期であり、心身ともに不調を感じることも。そんなときに楽しむスイーツは、気分をリフレッシュさせてくれるとてもありがたい存在ですね。

本記事では、ファミリーマートで10月21日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ダブル焦がしキャラメルの白生フランスパン、紅茶香るアップルフロマージュ仕立ての中華まん、ホワイトチョコでコーティングしたアーモンドのバーアイスなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年10月の新作5品まとめ(10月21日発売予定)

本記事ではファミリーマートで10月21日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

ファミリーマート2025年10月のスイーツ新商品まとめ

10月21日発売の新商品は、ダブル焦がしキャラメルをサンドした白生フランスパン、6本入りのさつまいもスティックパン、りんごとクリームチーズの食感・味わいのコントラストを楽しめる中華まん、ナチュラルチーズのチーズフィリング使用のベイクドチーズタルト、ホワイトチョコとアーモンドをたっぷり楽しめるバーアイスなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「白生フランスパン（ダブル焦がしキャラメル）」(168円)

価格 : 168円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※北海道地区は仕様が異なります。

生クリームを加えたしっとりもちもちとした白生フランスパンに、焦がしキャラメルクリームと焦がしキャラメルホイップをサンドしました。なお、北海道地区は仕様が異なります。

「さつまいもスティック6本入」(180円)

価格 : 180円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※東北地方は福島県のみの取り扱いです。

紅はるかのさつまいもペーストを練り込んだしっとりとした生地に、さつまいも味のクリームを折り込み焼き上げたパン6本入りです。なお、東北地方は福島県のみの取り扱いです。

「紅茶香るアップルフロマージュ」(200円)

価格 : 200円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

安食雄二シェフ監修の中華まん。食感を感じる甘いりんごフィリングと、コクのある北海道産クリームチーズを紅茶風味の生地で包みました。りんごとクリームチーズの食感・味わいのコントラストを楽しめます。数量限定での販売です。

「ベイクドチーズタルト」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

さっくりとしたタルト生地に、ナチュラルチーズを使用した濃厚なのになめらかなチーズフィリングを入れて焼き上げました。

「森永製菓 白いぎっしりたっぷりアーモンドバー」(238円)

価格 : 238円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

アーモンドが混ぜ込まれたバニラアイスを、ローストアーモンド入りのホワイトチョコでコーティングしたバーアイス。ホワイトチョコの味わいとアーモンドの香り、食感をたっぷり楽しめる仕立てです。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。

まとめ

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

