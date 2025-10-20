ファミリーマートは10月14日、「海老と野菜の皿うどん」と「こだわりだしの肉ごぼう天うどん」(いずれも598円)の2種類を、九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売した。

「九州麺めぐりフェア」第2弾

同社は9月より、九州の多彩な麺文化をテーマにした「九州麺めぐりフェア」を開催している。同フェアでは、毎月2品ずつ、各県の特色あふれる麺商品を順次発売する。さらに、九州各県のメディアや南九州ファミリーマートとの連携により、九州全体でイベントを盛り上げ、その魅力を最大限に発信していく。

今回第2弾として、長崎に馴染み深い皿うどんと、福岡県では定番メニューの肉ごぼう天うどんをイメージした2商品が登場した。海老と野菜の皿うどんは、パリパリ食感の麺が特徴。鶏白湯をベースに魚介だしやウスターソースを加えた旨みのある餡に、あさり、海老、野菜炒めを盛りつけた。

こだわりだしの肉ごぼう天うどんは、九州産小麦を使用した外はふんわり、中はもちっと感のある麺をあわせた。さば節・昆布などを配合した九州オリジナルのつゆとなっている。

対象の飲料をセットで購入すると、100円相当のポイント還元

同フェア対象の調理麺とアサヒ飲料 「ウィルキンソン タンサン580ml、ウィルキンソン タンサン500ml」をアプリ「ファミペイ」を提示してセットで購入すると、ファミマポイント100円相当を還元する。期間は10月14日～11月10日まで。