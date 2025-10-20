ファミリーマートは10月21日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、スープ・グラタン・ドリア全6商品を、全国のファミリーマートで順次発売する。

「とろ～り濃厚」なあったかメニューが登場

濃厚で満足感のある味わいのスープ、グラタン、ドリアのあったかメニュー全6商品が登場する。「濃厚な魚介の旨み!クラムチャウダー」(460円)は、濃厚なあさりの旨みに加えて、クリームのコクや野菜の風味をきかせたクラムチャウダー。具材には、あさり、ポテト、野菜にシェルマカロニを使用し、ボリューム感のある仕立てとした。

「コク深い味わい トマトクリームスープ」(460円)は、トマトソースをベースにミルクでコク、チキンブイヨンで鶏の旨みを効かせ、酸味・コク・旨みのバランス良く仕立てた。具材には、ベーコンや野菜に加えてスープ絡みの良いフジリ(パスタ)を使用している。

「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」(538円)は、チェダーチーズをはじめとしたチーズを贅沢に使用したチーズソース仕立てのグラタン。ソース絡みのよい細マカロニを使用し、どこを食べてもチーズがしっかりと感じられる。

「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」(548円)は、クリームのコクににんにくとスパイスの風味を効かせたやみつきになる味わいのグラタン。具材にはチキンとホクホク感のあるさつまいもを使用し、食感の変化も楽しめる。

「バターの風味広がる海老グラタン」(498円)は、定番の海老グラタンをバターの配合を増やし、風味のよく仕立てた。海老とパセリをトッピングしている。

「とろーり濃厚デミグラスソースのハンバーグドリア」(599円)は、デミグラスソースとチーズの濃厚な味わいが特徴のハンバーグドリア。デミグラスソースは飴色玉ねぎとグレイビーソースで奥深いコクが楽しめる。デミグラスソースと相性の良いバター風味のご飯を使用している。

ファミペイ会員限定で80円割引きクーポンを配信

アプリ「ファミペイ」会員限定で、スープ・グラタン・ドリア各種が80円引きとなるファミペイクーポンを配信する。配信日は2025年10月21日、利用期間は10月21日～11月3日までとなる。