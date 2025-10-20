10月も後半となり、肌寒さを感じる日も増えてきました。季節が深まるにつれ、スーパーなどの店頭には秋の実りを感じさせてくれる多彩な食材が並びます。身近にあるコンビニの店頭にもまた、さまざまな新商品が登場していますよ。

2025年10月の新商品5選まとめ(10月21日〜10月27日)

ファミリーマート2025年10月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。濃厚なカルボナーラソースやチーズソースが味わえるライス、博多ラーメンの有名店監修のとんこつ焼ラーメン、濃厚な魚介の旨みをきかせたクラムチャウダー、アルコールを使用した大容量のティラミスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「クワトロチーズソース仕立て！カルボナーラ風ライス」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

たまごとチーズのコク深い味わいのカルボナーラ風ライス。濃厚なカルボナーラソースにチーズソースやベーコンの風味を加えた仕立てです。

「博多一風堂監修 とんこつ焼ラーメン」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「博多一風堂」監修の焼ラーメン。細麺を、コクと旨みをきかせた豚骨スープやにんにくで炒めました。具材は、卵黄ソース・豚肉・キャベツ・人参・きくらげ・もやし・棒かまぼこ・青ねぎ・紅しょうが。別添で白こしょう付きです。

「一番だしと牛肉の旨味いも煮」(388円)

価格 : 388円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

かつおと昆布の一番だし、牛肉や根菜の旨みがしみ出た深い味わいのいも煮です。

「濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー」(460円)

価格 : 460円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

濃厚なあさりの旨みに加えて、生クリームのコクや野菜の風味をきかせたクラムチャウダー。具材には、あさり・ポテト・野菜にシェルマカロニを使用し、ボリューム感のある仕立てです。

「大きなティラミス」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

大容量のティラミス。シロップを染み込ませたコーヒースポンジに北海道マスカルポーネを使用したティラミスムースを重ね、ホイップクリーム・ココアパウダーをかけています。アルコール使用商品となります。

まとめ

10月21日発売の新商品は、濃厚なカルボナーラソースにチーズソースやベーコンの風味を加えた「クワトロチーズソース仕立て！カルボナーラ風ライス」、コクと旨みをきかせた豚骨スープやにんにくで炒めた細麺を楽しめる「博多一風堂監修 とんこつ焼ラーメン」、濃厚なあさりの旨み、生クリームのコクや野菜の風味をきかせた「濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー」など、リッチな味わいのメニューが登場。

また、メインのおかずやお酒のお供としても便利なチルド惣菜「一番だしと牛肉の旨味いも煮」や、スイーツファンには北海道マスカルポーネを使用した「大きなティラミス」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用