ファミリーマートは10月14日、プライベートブランド「ファミマル」のカップ麺商品「ファミマル あさりとキムチ味 チゲうどん」(213円)を全国のファミリーマートで発売した。

過去最大級のあさりの旨味

「旨辛トレンド」がカップ麺全体のユーザー層にも影響を与えており、男性層だけでなく女性層も増加している。昨今の旨辛ブームと物価高の影響を受け、美味しく手頃に楽しめるカップ麺に女性層が注目してきたことが考えられる。こうした流れから、同社では女性を中心に人気の味わいで、より幅広い層にファミマルのカップ麺を楽しんでもらうことを目指している。

女性の好きな辛い料理

同商品は、味噌をベースに、あさりなどの魚介の旨みを利かせた旨辛いキムチチゲスープが特長。ファミマル史上、過去最大級のあさりの旨みにより、辛いだけでなくコクのある味わいに仕上げた。

料理研究家考案のアレンジレシピ

料理研究家のMizukiさんが、同商品のアレンジレシピを考案した。家庭でも手軽に作ることができ、さらに楽しみ方が広がるアレンジとなっている。

1.ご飯を加えチャーハンにアレンジ

やみつきチゲうどん炒飯

同商品のコク深い味わいを活かしたアレンジメニュー「やみつきチゲうどん炒飯」。たまごでまろやかさを、ごま油で風味も足してやみつきになる味わいに仕上げた。

材料は、あさりとキムチ味 チゲうどん1個、水170ml、溶き卵1個分、温かいごはん150～200g、ごま油大さじ1/2、ねぎ(小口切り)適量。

作り方は、まず、チゲうどんの中身をポリ袋に入れ、麺棒などでたたいて細かく砕く。フライパンにそれと水を入れて中火にかけ、水分が飛ぶまで炒める。真ん中を空けて溶き卵、ごはん、ごま油を加え、ほぐしながら炒める。器に盛ってねぎをトッピングしたらできあがり。

2.ナンプラーやパクチーでエスニック風に

トマトとパクチーのチゲうどん

「トマトとパクチーのチゲうどん」は、トマトを加えてあさりのうま味を引き立て、ナンプラーやパクチーを使ってエスニック風に仕上げたアレンジレシピ。

材料は、あさりとキムチ味 チゲうどん1個、熱湯適量、ナンプラー小さじ1、トマト1/2個、パクチー適量。

作り方は、トマトを小さめの角切りにし、パクチーを適当な大きさに切っておく。チゲうどんのカップの内側の線まで熱湯を注ぎ、5分置いた後、ナンプラーを加えて混ぜ、トマトとパクチーをトッピングすれば完成となる。