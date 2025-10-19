女優でタレントの川口葵が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。

川口葵

7月に格闘家・武尊との結婚を発表した川口。「RODEO CROWNS WIDE BOWL」のステージで、デニムにピンクのニット、さらに花柄のニットを羽織ったコーディネートを披露し、笑顔を見せながらランウェイを歩いた。

出演後、川口は自身のインスタグラムで「Rakuten GirlsAward 2025 A/W 今回もありがとうございました 洋服ピンク可愛かった そして楽しかったー！」とコメントを添えて、写真を投稿。ファンから「可愛いな～」「葵ちゃん可愛すぎますっ」「衣装もとっても似合ってて素敵」「素敵です」「葵ちゃんめっちゃ可愛い」などの声が寄せられている。

なお、同ステージには、もーりーしゅーと、紺野彩夏、大友花恋、藤岡真威人、莉子、なごみ、丸山礼らも出演した。

「GirlsAward」(ガールズアワード)は、2010年から開催している日本最大級のファッション＆音楽イベント。28回目となる今回のテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。2000年代に人気を集めた“着せ替えゲーム”のように、GirlsAwardでお気に入りのアイテムを選びながら、自分らしさを思いきり楽しんでほしいという思いが込められている。

(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER