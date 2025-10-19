フジテレビ系ドラマ『新東京水上警察』(毎週火曜21:00～)のトークイベントが19日、都内で行われ、出演する佐藤隆太、加藤シゲアキが登壇した。異例の第3話先行上映に驚きながら、そのタイミングでスタートする裏のドラマへの意識を語った。

佐藤隆太

水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う同ドラマ。このトークイベントの後に、21日放送の第3話先行上映会が行われることに、加藤は「1話でも最終話でもなく、とても珍しいと思うんですが、フジテレビさんの気合いが入ってるということでしょう!」と受け止める。

佐藤は「吉川(英梨)さんの原作の『波動』という第1巻を、ドラマ版は1話から3話を使って表現しているので、3話でびっくりするくらいピークが凝縮されているんです。海でのアクションも一番多くあります」と、第3話をアピールした。

この放送回のタイミングで、裏では大泉洋主演の『ちょっとだけエスパー』(テレビ朝日)がスタート。佐藤は「大泉洋大先生が登場するわけですよね。あれも面白そうだし…」と言いかけて、加藤に「言わないほうがいいんじゃないですか!?」と制止されるも、「違う違う! 何を言いたいかというと、どっちも見てくれよという話なんですよ!」と共存共栄を願った。

一方で、佐藤は「(会場の)皆さん、今日見たからあさって見ないは絶対なしよ! 逆に今日見た人は絶対放送見なきゃいけないんだからね!」と呼びかけ、加藤は「今日見て、OA見て、TVerでもう1回見てほしいですね。お気に入り登録もお願いします!」と念押しした。