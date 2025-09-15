東京23区の中心地近くに位置する文京区は、東に荒川区・台東区、西に豊島区・新宿区、南に千代田区、北に北区と接している。今回はマイナビニュース会員603人に、文京区の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

文京区は東京大学をはじめとした日本有数の文教地区であることに加え、閑静な住宅街も多くある。根津神社や護国寺などの神社仏閣に加え、小石川植物園、小石川後楽園、六義園などの緑地、東京ドームシティを中心としたアミューズメント施設もある。地形的には武蔵野台地の東端で、坂道の多い地区でもある。

鉄道に関して、区の東側をJR中央線・総武線が通っているが、文京区にJR線の駅は存在しない。一方、地下鉄は東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・千代田線・南北線、都営三田線・大江戸線がの2社局6路線が通っている。なお、東京メトロ丸ノ内線の御茶ノ水駅、都営三田線の水道橋駅、都営大江戸線の飯田橋駅は文京区を所在地としているが、いずれもJR線の駅(所在地は千代田区)を優先し、今回はアンケートの対象外とした。

東京都文京区「好きな駅」ランキング

1位 : 後楽園駅 ［東京メトロ丸ノ内線・南北線］(34.5%)

2位 : 湯島駅 ［東京メトロ千代田線］(11.0%)

3位 : 新大塚駅 ［東京メトロ丸ノ内線］(7.0%)

4位 : 江戸川橋駅 ［東京メトロ有楽町線］(6.6%)

4位 : 本郷三丁目駅 ［東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線］(6.6%)

6位 : 千駄木駅 ［東京メトロ千代田線］(5.7%)

7位 : 東大前駅 ［東京メトロ南北線］(5.1%)

8位 : 根津駅 ［東京メトロ千代田線］(4.7%)

9位 : 茗荷谷駅 ［東京メトロ丸ノ内線］(4.4%)

10位 : 春日駅 ［都営三田線・大江戸線］(3.4%)

続いて、上位にランクインした駅の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介する。

1位 : 後楽園駅(34.5%)

後楽園駅は東京メトロ丸ノ内線・南北線の接続駅。丸ノ内線を使うと池袋駅まで約8分、東京駅まで約9分。南北線を使うと王子駅まで約10分、六本木一丁目駅まで約12分で行ける。都営三田線・大江戸線の春日駅と地下通路でつながっており、地上に出ることなく乗換え可能。JR中央線の水道橋駅も徒歩7分ほどの距離にある。

駅の南側に東京ドームと後楽園ホール、「東京ドームシティ アトラクションズ(旧・後楽園ゆうえんち)」を含む商業施設「東京ドームシティ」があり、レジャーやショッピング、グルメを楽しめる。他に礫川公園や小石川後楽園といった緑豊かな公園もある。駅の北側に住宅地が広がり、個人商店が軒を連ねる商店街もある。

後楽園駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(70人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(63人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(32人)となった。「東京ドームシティ」への最寄り駅のひとつであり、レジャーやショッピングで利用する人から票を集めた。

ユーザーコメント

「スポーツやイベントを楽しめる後楽園ホールの入り口になる駅であるから。昔から良い意味で変わらないし、伝統的な部分もあります。その中でバリアフリー化や多様化社会に合わせていく駅の流れには好感がもてる」(男性・37歳)

「子供の頃後楽園遊園地によく連れて行ってもらったし東京ドームができてからは野球やライブでいまだによく行くので駅の名前を聞くだけでワクワクしてしまう駅なので」(女性・49歳)

「東京ドーム周辺に行くときに近くて便利ですね。駅周辺は時間潰しに適したお店が多いので、待ち合わせに便利な街です」(男性・56歳)

「交通の便が良くて、行きやすく、周辺の施設が充実していて、便利だから」(男性・67歳)

「野球観戦やライブなど楽しかった思い出がたくさんあるから」(女性・56歳)

「観覧車やコースターが見えてくるだけで楽しい気持ちになる」(女性・61歳)

2位 : 湯島駅(11.0%)

湯島駅は東京メトロ千代田線の駅。千代田線で北千住駅まで約12分、大手町駅まで約4分で行けるほか、JR常磐線や小田急線と相互直通運転を行っており、松戸・柏方面および町田・本厚木方面へ行く際も便利な路線といえる。

駅の地上で都道452号線(神田白山線)と春日通りが交差し、それぞれの道沿いに商業施設と飲食店、オフィスビルが並ぶ。北側に不忍池(上野恩賜公園)や旧岩崎邸庭園、西側に湯島天満宮が存在し、東京大学医学部附属病院からも近い駅となる。

湯島駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(20人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(15人)、「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(10人)となった。

ユーザーコメント

「学問の神様である“菅原道真”を奉る湯島天神が有名であり、湯島聖堂や神田明神などの歴史的建造物が点在している。下町情緒と都会の便利さが融合した街であり、とても魅力的です」(男性・65歳)

「東京でも治安がいい街だと感じます。落ち着いた時間が流れている感じがして、また、天満宮等歴史のある神社仏閣がたくさんあり、東京の昔ながらの風情を味わうことができる場所だと思います」(男性・63歳)

「上野と御徒町のちょうど三角地帯で、この地域は若いころかなり遊んだ地域で愛着があります。最近行ってませんが青春の地域なので一生忘れる事が出来ません」(男性・57歳)

「駅が新しくてきれいで交通が便利なところがいいですね」(男性・42歳)

「湯島天神の最寄駅であり、近くにとても美味しいかき氷屋やプリンが有名なカフェなどグルメ旅するにはもってこいの地域でもあるので好きです」(男性・51歳)

3位 : 新大塚駅(7.0%)

新大塚駅は東京メトロ丸ノ内線の駅。隣の池袋駅まで約3分、東京駅まで約15分で行くことができ、銀座方面などへのアクセスも良い。新大塚駅からJR線の大塚駅まで徒歩で約10分、都電荒川線(東京さくらトラム)の向原駅まで徒歩で約8分ほどの距離にある。

駅の地上は春日通りで、道沿いにコンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストアといった商業施設、飲食店、オフィスビルなどが並んでいる。駅の近くに東京都立大塚病院、大塚公園、護国寺などがあり、駅から離れると住宅地が広がる。

新大塚駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(12人)。次いで「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(9人)、「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(8人)となった。

ユーザーコメント

「仕事で頻繁に利用しているので。美味しい飲食店も沢山あるので」(男性・56歳)

「居心地がよく雰囲気が好き」(女性・49歳)

「都会の中だが落ちついた感じがする」(男性・67歳)

「以前に出張で利用して便利だったから」(男性・68歳)

「付近に食べ物屋がたくさんあるから」(男性・41歳)

「交通の便がよく、レジャーに便利」(男性・54歳)

4位 : 江戸川橋駅(6.6%)

江戸川橋駅は東京メトロ有楽町線の駅。池袋駅まで約7分、永田町駅まで約9分で行ける。駅の地上を目白通りが通り、並行するように神田川が流れ、頭上を首都高速5号池袋線の高架が通る。駅周辺にスーパーマーケットや飲食店があるほか、食材・日用品・生活雑貨等を扱う小売店や飲食店などが並ぶ「江戸川地蔵通り商店街」もある。江戸川公園、椿山荘、肥後細川庭園、目白台運動公園、大隈庭園、済松寺といった広い緑地がいくつもある。

江戸川橋駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(11人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(7人)、「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(7人)となった。

ユーザーコメント

「駅付近の神田川沿いの桜並木がとても美しいから」(男性・41歳)

「ほどほどに人がいて、ほどほどに栄えているから」(男性・49歳)

「利便性の良さが魅力だから」(男性・41歳)

「雰囲気が心を癒してくれる」(男性・54歳)

「学生の時に通っていて馴染があるから」(男性・62歳)

4位 : 本郷三丁目駅(6.6%)

江戸川橋駅と並んで同率4位の本郷三丁目駅は東京メトロ丸ノ内線と都営大江戸線の接続駅。両路線ともに地下駅だが位置が少しずれており、地下道で接続していないため、乗り換える際は地上に出る必要がある。

駅周辺は東京大学をはじめ、東洋学園大学、順天堂大学のキャンパスがある学生街。駅の直上で春日通りと本郷通り(国道17号)が交差し、それぞれの道沿いに学生向けの飲食店等が多く出店している。駅および大通りから離れると住宅地が広がる。

本郷三丁目駅を好きな理由としては、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(12人)と「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(12人)が同じ票数で1位に。次いで「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(9人)となった。

ユーザーコメント

「アクセスも悪くなく、駅周辺が落ち着いていて飲食店も多い」(女性・71歳)

「過去に近くに住んでいたことがあり、非常に快適だったから」(男性・54歳)

「飲食店がたくさんあって便利なので」(女性・44歳)

「昔ながらの雰囲気を少し感じられるので」(男性・57歳)

「乗り換えが便利だと思うから」(男性・58歳)

その他 (6位以降)

6位以降は千駄木駅(5.7%)、東大前駅(5.1%)、根津駅(4.7%)、茗荷谷駅(4.4%)、春日駅(3.4%)と続いた。千駄木駅は「谷根千の一角で、古い町並みやおいしいお店がたくさんあるから」、東大前駅は「色々楽しいものがあり、ワクワクしてた」、根津駅は「根津神社の周りの昭和な雰囲気が好き」、茗荷谷駅は「地上を走る丸の内線が趣深い」、春日駅は「春日駅の近くにあるシビックセンターの展望台からの景色は絶景です!」といったコメントが寄せられた。

東京都文京区「好きな駅」ランキングまとめ

今回のランキングでは、1位の後楽園駅が圧倒的多数を占めた。「東京ドームシティ」などの最寄り駅ゆえに、レジャーで利用する人たちの支持を集めたようだった。2位の湯島駅も周辺に観光地が多く、レジャー・観光等で知名度の高い駅が1・2位を獲得する結果に。3位以下は票が分散しており、特に人気が突出した路線はなく、4路線すべてに票が入っていた。